Лісові пожежі в Лос-Анджелесі — кількість загиблих зросла до 10

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Фото: REUTERS/Mike Blake

У Лос-Анджелесі вирують масштабні лісові пожежі, охопивши Голлівудські пагорби. Через сильний вогонь вже загинуло десять людей та знищені тисячі будинків.

Про це повідомляє Reuters.

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Лісові пожежі у Лос-Анджелесі

У матеріалі повідомили, що лісові пожежі забрали життя щонайменше десятьох людей і знищили майже 10 тисяч будівель. Як відомо, ще п'ять масштабних пожеж спалахнули у четвер, коли сухі вітри роздмухали полум'я.

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. REUTERS/Daniel Cole

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. REUTERS/Daniel Cole

Зазначаються, що пожежі в районі Палісейдс на заході міста і в районі Ітон — на сході, недалеко від Пасадени, вважаються найруйнівнішими в історії Лос-Анджелеса. Вони вже знищили понад 13 тисяч гектарів), перетворивши цілі квартали на попіл.

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Фото: REUTERS/Mike Blake

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. REUTERS/Daniel Cole

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. REUTERS/Daniel Cole

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. REUTERS/Daniel Cole

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. REUTERS/Daniel Cole

Крім того, через пожежу в місті немає електрики й водопостачання. За словами мера Лос-Анджелеса Карен Басс, місто мобілізувало всі наявні резервуари з водою, але масове використання гідрантів знизило тиск у системі.

Водночас Генеральний менеджер Департаменту водопостачання та енергетики Дженіс Кіньонес зазначила, що система водопостачання міста не пристосована для боротьби з такими масштабними пожежами одночасно.

Нагадаємо, пожежі охопили знамениті "зіркові" райони у Лос-Анджелесі. Через це голлівудські знаменитості евакуюються.

Також ми показували наслідки масштабних та руйнівних пожеж у Лос-Анджелесі.