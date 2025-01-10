Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Лісові пожежі в Лос-Анджелесі — кількість загиблих зростає arrow

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі — кількість загиблих зростає

10 січня 2025 10:05
Карина Приходько - Редактор
Лісові пожежі в Лос-Анджелесі — кількість загиблих зросла до 10
Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Фото: REUTERS/Mike Blake
Карина Приходько - Редактор

У Лос-Анджелесі вирують масштабні лісові пожежі,  охопивши Голлівудські пагорби. Через сильний вогонь вже загинуло десять людей та знищені тисячі будинків.

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Лісові пожежі у Лос-Анджелесі

У матеріалі повідомили, що лісові пожежі забрали життя щонайменше десятьох людей і знищили майже 10 тисяч будівель. Як відомо, ще п'ять масштабних пожеж спалахнули у четвер, коли сухі вітри роздмухали полум'я.

лісові пожежі в Лос-Анджелесі
Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. REUTERS/Daniel Cole
пожежа в Лос-Анджелесі
Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. REUTERS/Daniel Cole

Зазначаються, що пожежі в районі Палісейдс на заході міста і в районі Ітон — на сході, недалеко від Пасадени, вважаються найруйнівнішими в історії Лос-Анджелеса. Вони вже знищили понад 13 тисяч гектарів), перетворивши цілі квартали на попіл.

Лос-Анджелес пожежі
Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Фото: REUTERS/Mike Blake
у Лос-Анджелесі горять ліси
Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. REUTERS/Daniel Cole
лісові пожежі
Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. REUTERS/Daniel Cole
Лос-Анджелес у вогні
Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. REUTERS/Daniel Cole
null
Лісові пожежі в Лос-Анджелесі. REUTERS/Daniel Cole

Крім того, через пожежу в місті немає електрики й водопостачання. За словами мера Лос-Анджелеса Карен Басс, місто мобілізувало всі наявні резервуари з водою, але масове використання гідрантів знизило тиск у системі.

Водночас Генеральний менеджер Департаменту водопостачання та енергетики Дженіс Кіньонес зазначила, що система водопостачання міста не пристосована для боротьби з такими масштабними пожежами одночасно.

Нагадаємо, пожежі охопили знамениті "зіркові" райони у Лос-Анджелесі. Через це голлівудські знаменитості евакуюються.

Також ми показували наслідки масштабних та руйнівних пожеж у Лос-Анджелесі.

пожежа загиблі Лос-Анджелес

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:11 Родич в багажнику — з Одещини намагалися вивезти чоловіка

10:05 Лісові пожежі в Лос-Анджелесі — кількість загиблих зростає

09:59 Поліція проводить сотні обшуків по всій країні — в чому причина

09:41 В аеропорту Кишинева спрацювала тривога — що відомо

09:27 Допомога від 6 країн — Умєров поділився результатами Рамштайну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:26 Зруйновані будинки та постраждалі — росіяни обстріляли Харківщину

09:19 Відлуння катастрофи — на Одещині помітили птахів у мазуті

09:15 Телевізор не потрібен — на CES 2025 показали проєктор, що дивує

09:04 Російські еліти розчаровані стратегією Путіна у війні

09:00 Трамп заявив про бажання Путіна зустрітись — чи відома дата

10:11 Родич в багажнику — з Одещини намагалися вивезти чоловіка

10:05 Лісові пожежі в Лос-Анджелесі — кількість загиблих зростає

09:59 Поліція проводить сотні обшуків по всій країні — в чому причина

09:41 В аеропорту Кишинева спрацювала тривога — що відомо

09:27 Допомога від 6 країн — Умєров поділився результатами Рамштайну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:26 Зруйновані будинки та постраждалі — росіяни обстріляли Харківщину

09:19 Відлуння катастрофи — на Одещині помітили птахів у мазуті

09:15 Телевізор не потрібен — на CES 2025 показали проєктор, що дивує

09:04 Російські еліти розчаровані стратегією Путіна у війні

09:00 Трамп заявив про бажання Путіна зустрітись — чи відома дата

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки "мінімалка" в ЄС більша ніж Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Text

18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

Text

14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році