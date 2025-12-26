Зеленский провел Ставку, сфокусированную на дронах - что известно

Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного Главнокомандующего. На нем был рассмотрен вопрос "Линии дронов" и противодействия российским "шахедам".

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале ВСУ в пятницу, 26 декабря

Ставка по беспилотникам

На Ставке подробно обсудили вопросы финансирования производства дронов-перехватчиков. Также рассмотрели структуру поставок дронов в войска - есть критика непосредственно из подразделений по их распределению.

"Поручил первому вице-премьер-министру вместе с министром обороны Украины и командованием наших Сил беспилотных систем модернизировать систему распределения дронов, чтобы больше подразделений могли быть обеспечены необходимым количеством дронов", — отметил Зеленский.

На следующую Ставку президент поручил Генштабу ВСУ вместе с Минобороны Украины проработать изменения в стратегию защиты неба. Это необходимо для того, чтобы дать нашим подразделениям больше возможностей — как в защите инфраструктуры, так и фронтовых позиций.

Напомним, что украинская и немецкая компании переходят к производству боевого дрона "Линза".

Ранее мы также информировали, что СБУ в порту Темрюк Краснодарского края РФ поразила дронами два резервуара с нефтепродуктами.