СБУ ударила по российским нефтяным резервуарам и ГПЗ - что известно

Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Facebook

В результате операции Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины в порту Темрюк Краснодарского края РФ были поражены дронами два резервуара с нефтепродуктами. Также был нанесен удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ в четверг, 25 декабря.

Дальнобойные беспилотники ЦСО "Альфа" СБУ удачно поразили два важных объекта нефтегазового сектора России. Первым был атакован морской порт Темрюк в Краснодарском крае. Там горят два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара — около 2 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 70 человек и 18 единиц техники.

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Вторым был поражен дронами Оренбургский газоперерабатывающий завод — крупнейший в мире газохимический комплекс. Он перерабатывает 37,5 млрд м³ газа в год. Произошло воспламенение газа в трубопроводе эстакады установки 3У-70. Она очищает от сероводорода и диоксида углерода сырой газ.

Технологический процесс на заводе был приостановлен. Сервис FIRMS, который отслеживает возгорания в реальном времени, предоставляет информацию о пламени на заводе.

"СБУ продолжает системные удары по объектам нефтегазового сектора РФ. Каждое из них бьет по российскому бюджету, уменьшает валютные поступления, усложняет логистику и поставки топлива для армии. СБУ и в дальнейшем будет проводить спецоперации для создания дополнительного давления на экономику РФ", — сообщил информированный источник в Службе безопасности.

