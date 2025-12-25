Видео
Главная Новости дня Дроны СБУ поразили важные объекты нефтегазового сектора России

Дроны СБУ поразили важные объекты нефтегазового сектора России

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 12:44
СБУ ударила по российским нефтяным резервуарам и ГПЗ - что известно
Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Facebook

В результате операции Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины в порту Темрюк Краснодарского края РФ были поражены дронами два резервуара с нефтепродуктами. Также был нанесен удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ в четверг, 25 декабря.

Читайте также:

СБУ "поздравила" россиян с Рождеством

Дальнобойные беспилотники ЦСО "Альфа" СБУ удачно поразили два важных объекта нефтегазового сектора России. Первым был атакован морской порт Темрюк в Краснодарском крае. Там горят два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара — около 2 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 70 человек и 18 единиц техники.

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Вторым был поражен дронами Оренбургский газоперерабатывающий завод — крупнейший в мире газохимический комплекс. Он перерабатывает 37,5 млрд м³ газа в год. Произошло воспламенение газа в трубопроводе эстакады установки 3У-70. Она очищает от сероводорода и диоксида углерода сырой газ.

Технологический процесс на заводе был приостановлен. Сервис FIRMS, который отслеживает возгорания в реальном времени, предоставляет информацию о пламени на заводе.

"СБУ продолжает системные удары по объектам нефтегазового сектора РФ. Каждое из них бьет по российскому бюджету, уменьшает валютные поступления, усложняет логистику и поставки топлива для армии. СБУ и в дальнейшем будет проводить спецоперации для создания дополнительного давления на экономику РФ", — сообщил информированный источник в Службе безопасности.

Напомним, что дроны атаковали инфраструктурные и промышленные объекты в Краснодарском крае РФ — вспыхнул пожар в порту Темрюк.

Ранее мы также информировали, что СБУ раскрыли детали спецоперации в Новороссийске — была поражена лодка и морской самолет-разведчик Ил-38Н.

порт нефть газ дроны сбу Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
