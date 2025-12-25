Відео
Головна Новини дня Дрони СБУ уразили важливі об’єкти нафтогазового сектору Росії

Дрони СБУ уразили важливі об’єкти нафтогазового сектору Росії

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 12:44
СБУ вдарила по російським нафтовим резервуарам та ГПЗ – що відомо
Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/Facebook

Внаслідок операції Центру спецоперацій "Альфа" Служби Безпеки України у порту Темрюк Краснодарського краю РФ було вражено дронами два резервуари з нафтопродуктами. Також було нанесено удар по Оренбурзькому газопереробному заводі.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ у четвер, 25 грудня. 

Читайте також:

СБУ "привітала" росіян з Різдвом

Далекобійні безпілотники ЦСО "Альфа" СБУ вдало уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору Росії. Першим було атаковано морський порт Темрюк у Краснодарському краї. Там палають два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі — близько 2 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки.

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Другим було уражено дронами Оренбурзький газопереробний завод –найбільший у світі газохімічний комплекс.  Він переробляє 37,5 млрд м³ газу на рік. Відбулося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70. Вона очищає від сірководню та діоксиду вуглецю сирий газ.

Технологічний процес на заводі було призупинено. Сервіс FIRMS, який відстежує загоряння у реальному часі, надає інформацію про полум'я на заводі.

"СБУ продовжує системні удари по об’єктам нафтогазового сектору РФ. Кожне з них б’є по російському бюджету, зменшує валютні надходження, ускладнює логістику та постачання пального для армії. СБУ й надалі проводитиме спецоперації для створення додаткового тиску на економіку РФ", — повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки.

Нагадаємо, що дрони атакували інфраструктурні та промислові об'єкти у Краснодарському краї РФ — спалахнула пожежа в порту Темрюк.

Раніше ми також інформували, що СБУ розкрили деталі спецоперації у Новросійську — було уражено човен та морський літак-розвідник Іл-38Н.

порт нафта газ дрони сбу Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
