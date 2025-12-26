Зеленський провів Ставку, сфокусовану на дронах – що відомо

Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного Головнокомандувача. На ній було розглянуте питання щодо "Лінії дронів" та протидії російським "шахедам".

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі ЗСУ у п'ятницю, 26 грудня

Ставка щодо безпілотників

На Ставці детально обговорили питання фінансування виробництва дронів-перехоплювачів. Також розглянули структуру постачання дронів у війська — є критика безпосередньо з підрозділів щодо їх розподілу.

"Доручив першому віцепремʼєр-міністру разом з міністром оборони України та командуванням наших Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів, щоб більше підрозділів могли бути забезпечені необхідною кількістю дронів", — зазначив Зеленський.

На наступну Ставку президент доручив Генштабу ЗСУ разом з Міноборони України пропрацювати зміни до стратегії захисту неба. Це необхідно для того, щоб дати нашим підрозділам більше можливостей — як у захисті інфраструктури, так і фронтових позицій.

