День рождения Лины Костенко - сколько исполнилось поэтессе

Украинская поэтесса Лина Костенко. Коллаж Новини.LIVE

В среду, 19 марта, украинская поэтесса, писательница и общественный деятель Лина Костенко празднует свой юбилей. Известная на весь мир представительница украинской культуры отмечает 95-летие.

Новини.LIVE собрали интересные факты из жизни поэтессы.

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Лине Костенко исполнилось 95 лет

19 марта 2024 года выдающаяся украинская поэтесса и преданная патриотка Лина Васильевна Костенко празднует 95-й год со дня рождения. Ее вклад в современную украинскую литературу трудно переоценить, а ее острые и свободолюбивые стихи способны тронуть любое сердце. Многие из произведений Лины Костенко стали пророческими.

Украинская поэтесса Лина Костенко. Фото: Вечерний Киев

Лину Костенко считают мастерицей слова, сильным характером и живой легендой, а ее жизненный путь является образцом для миллионов украинцев и безграничным источником мудрости. Ее цитаты вдохновляют на изменения и побуждают к размышлениям над вечными вопросами. На протяжении всей своей жизни писательница не боялась власти и смело говорила правду.

Как прошло детство и юность Лины Костенко

Детство Лины Костенко пришлось на времена Второй мировой войны. Об этих годах она рассказывает немного, но в ее стихах можно найти строки, которые отражают ужасы того времени — "балетную школу" на заминированном поле и "детство, убитое на войне".

В 1965 году Лина Костенко вместе с кинорежиссером Сергеем Параджановым, поэтом Иваном Драчем, авиаконструктором Олегом Антоновым и другими выдающимися личностями направила властям письмо-протест против арестов украинской интеллигенции. Они требовали сделать судебные дела публичными и прекратить репрессии.

Лина Костенко в молодости. Фото: Википедия

После того, как Лина Костенко опубликовала открытое письмо в защиту Вячеслава Черновола в газете "Литературная Украина" в 1968 году, ее имя больше не упоминали в прессе.

"Мы уникальная нация. У нас земледельцев морили голодом. Режиссеры ставили спектакли в концлагерях. Поэтов закапывали в вечную мерзлоту. У кого еще есть атомный саркофаг? А у нас есть", — писала поэтесса.

Впоследствии за поддержку украинских диссидентов произведения Лины Костенко запретили печатать. Долгих 16 лет поэтесса была вынуждена писать "в ящик". Например, известный сегодня роман в стихах "Маруся Чурай" был написан именно в этот период.

С 1991 года Лина Васильевна принимала участие в научных экспедициях в Чернобыльскую зону. По ее словам, там она спасала свою душу.

Лина Васильевна Костенко Фото: Кузьмы Федченко / УНИАН

Что сказала Костенко о войне в Украине

Когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение, Лина Костенко неожиданно появилась на публике во время награждения Орденом Почетного легиона Франции. Впервые за последние 12 лет писательница дала интервью телеканалу "Киев", где поделилась, что продолжала работать, даже когда под Киевом шли бои.

"Я же принадлежу к поколению, которое пережило Вторую мировую войну. И эти бомбы в четыре часа утра — мне они привычны с детства. Теперь я снова услышала те же бомбы, более страшные, и, должна вам сказать, я не испугалась. Ни разу не пошла в укрытие. Оно гудит, думаю, хорошо, пусть: убьет, так убьет", — говорила Костенко.

Редакция Новини.LIVE призывает читателей и читательниц спускаться в укрытие по сигналу воздушной тревоги. Берегите себя!

Вы имеете возможность совершить виртуальное путешествие по Украине через карту со стихами Лины Костенко. Особенность этой карты в том, что на ней обозначены места в виде сердечек - это географические объекты, упомянутые поэтессой в ее произведениях. Просто нажимаете на сердце в разных частях Украины, и перед вами появляется стихотворение, рассказывающее об определенном уникальном месте.

Виртуальная карта Украины со стихами Лины Костенко. Фото: osvitoria.media

Отметим, что накануне праздника в Киеве состоялась презентация нового издания романа "Берестечко", на которой присутствовала ее дочь - профессор Римского университета Оксана Пахлевск.

Напомним, что искусственный интеллект "оживил" стихи Лины Костенко, полные глубоких философских размышлений и ярких метафор.