Донька Ліни Костенко розповіла про стан матері та повідомила, де вона знаходиться

Ліна Костенко. Фото: "Укрінформ"

Поетеса Ліна Костенко завтра, 19 березня, святкуватиме 95-річчя. Напередодні свята у Києві відбулася презентація нового видання роману "Берестечко", на якій була присутня її донька — професорка Римського університету Оксана Пахльовська.

Про це повідомляє ТСН.ua у вівторок, 18 березня.

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Відомо, що поетеса не була присутня на презентації. Однак Ліна Костенко щаслива, що вона відбулася, навіть без її участі.

"З мамою все добре, вона вдома, від початку повномасштабної війни я разом з нею у Києві", — розповіла Оксана Єжи-Янівна.

Донька Ліни Костенко на презентації. Фото: ТСН

Під час презентації донька Ліни Костенко поділилася спогадами про те, які глибокі сенси її мати вкладала в свій легендарний роман, що писався майже 30 років. Крім того, вона розповіла про моменти з її дитинства.

"Пам'ятаю, мама відправила мене до магазину купити кефір. Він коштував 28 копійок. Я його купила, але, повертаючись додому, бігла і розбила… Звісно, я вибачилася. Але мене дуже вразило, як мама на мене тоді дивилася зі сльозами на очах. Невже так шкода того кефіру, думала я. Я тільки не знала, що то були останні 28 копійок вдома, з бабусиної пенсії. Абсолютно нічого більше не було. Як в ті часи можна жити? А як можна було жити інакше?! Тому що, якщо людина має гідність, якщо людина має почуття свободи — все, вона не може мати жодного компромісу з системою", — каже донька Ліни Костенко.

Презентація у Києві. Фото: ТСН

Видавець Іван Малкович підкреслив, що нова книга поетеси вразить читачів своєю актуальністю, попри те, що робота над романом розпочалася ще в 60-ті роки минулого століття.

"Ти читаєш і думаєш — це ніби Богом диктовано, і так точно ці слова лягають одне з одним, такі смисли в них, що це просто так не напишеш", — сказав він.

Зазначимо, що роман "Берестечко" присвячений трагічній сторінці в історії України — поразці війська Богдана Хмельницького під Берестечком.

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