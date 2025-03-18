Дочь Лины Костенко рассказала о состоянии матери и сообщила, где она находится

Лина Костенко. Фото: "Укринформ"

Поэтесса Лина Костенко завтра, 19 марта, будет праздновать 95-летие. Накануне праздника в Киеве состоялась презентация нового издания романа "Берестечко", на которой присутствовала ее дочь — профессор Римского университета Оксана Пахлевская.

Об этом сообщает ТСН.ua во вторник, 18 марта.

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Известно, что поэтесса не присутствовала на презентации. Однако Лина Костенко счастлива, что она состоялась, даже без ее участия.

"С мамой все хорошо, она дома, с начала полномасштабной войны я вместе с ней в Киеве", — рассказала Оксана Ежи-Яновна.

Дочь Лины Костенко на презентации. Фото: ТСН

Во время презентации дочь Лины Костенко поделилась воспоминаниями о том, какие глубокие смыслы ее мать вкладывала в свой легендарный роман, который писался почти 30 лет. Кроме того, она рассказала о моментах из ее детства.

"Помню, мама отправила меня в магазин купить кефир. Он стоил 28 копеек. Я его купила, но, возвращаясь домой, бежала и разбила... Конечно, я извинилась. Но меня очень поразило, как мама на меня тогда смотрела со слезами на глазах. Неужели так жаль того кефира, думала я. Я только не знала, что это были последние 28 копеек дома, из бабушкиной пенсии. Абсолютно ничего больше не было. Как в те времена можно жить? А как можно было жить иначе?! Потому что, если человек имеет достоинство, если человек имеет чувство свободы — все, он не может иметь никакого компромисса с системой", — говорит дочь Лины Костенко.

Презентация в Киеве. Фото: ТСН

Издатель Иван Малкович подчеркнул, что новая книга поэтессы поразит читателей своей актуальностью, несмотря на то, что работа над романом началась еще в 60-е годы прошлого века.

"Ты читаешь и думаешь — это будто Богом диктовано, и так точно эти слова ложатся друг с другом, такие смыслы в них, что это просто так не напишешь", — сказал он.

Отметим, что роман "Берестечко" посвящен трагической странице в истории Украины — поражению войска Богдана Хмельницкого под Берестечком.

Напомним, Новини.LIVE сгенерировали картинки на тему стихов Лины Костенко с помощью искусственного интеллекта.

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