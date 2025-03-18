Дочь Лины Костенко рассказала о состоянии матери и сообщила, где она находится

Юбилей Лины Костенко — дочь поэтессы сообщила о ее состоянии
Поэтесса Лина Костенко завтра, 19 марта, будет праздновать 95-летие. Накануне праздника в Киеве состоялась презентация нового издания романа "Берестечко", на которой присутствовала ее дочь — профессор Римского университета Оксана Пахлевская.
Об этом сообщает ТСН.ua во вторник, 18 марта.
Состояние Лины Костенко
Известно, что поэтесса не присутствовала на презентации. Однако Лина Костенко счастлива, что она состоялась, даже без ее участия.
"С мамой все хорошо, она дома, с начала полномасштабной войны я вместе с ней в Киеве", — рассказала Оксана Ежи-Яновна.
Во время презентации дочь Лины Костенко поделилась воспоминаниями о том, какие глубокие смыслы ее мать вкладывала в свой легендарный роман, который писался почти 30 лет. Кроме того, она рассказала о моментах из ее детства.
"Помню, мама отправила меня в магазин купить кефир. Он стоил 28 копеек. Я его купила, но, возвращаясь домой, бежала и разбила... Конечно, я извинилась. Но меня очень поразило, как мама на меня тогда смотрела со слезами на глазах. Неужели так жаль того кефира, думала я. Я только не знала, что это были последние 28 копеек дома, из бабушкиной пенсии. Абсолютно ничего больше не было. Как в те времена можно жить? А как можно было жить иначе?! Потому что, если человек имеет достоинство, если человек имеет чувство свободы — все, он не может иметь никакого компромисса с системой", — говорит дочь Лины Костенко.
Издатель Иван Малкович подчеркнул, что новая книга поэтессы поразит читателей своей актуальностью, несмотря на то, что работа над романом началась еще в 60-е годы прошлого века.
"Ты читаешь и думаешь — это будто Богом диктовано, и так точно эти слова ложатся друг с другом, такие смыслы в них, что это просто так не напишешь", — сказал он.
Отметим, что роман "Берестечко" посвящен трагической странице в истории Украины — поражению войска Богдана Хмельницкого под Берестечком.
Напомним, Новини.LIVE сгенерировали картинки на тему стихов Лины Костенко с помощью искусственного интеллекта.
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