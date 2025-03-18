Ліна Костенко — які слова вигадала поетеса

Українська поетеса Ліна Костенко. Фото: Вечірній Київ

Видатна українська поетеса Ліна Костенко 19 березня відзначатиме 95-річчя. Її поезія неймовірно популярна по всьому світу і нею захоплюються як школярі, так і дорослі. У своїх творах вона вигадала чимало нових слів, які раніше не зустрічались.

Новини.LIVE зробили добірку неологізмів від легендарної Ліни Костенко.

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Які слова вигадала Ліна Костенко

Аналізуючи специфіку творення неологізмів Ліни Костенко, філологи помітили, що поетеса зазвичай використовує морфологічні способи словотворення — афіксальний і складання. Вона сміливо виходить за традиційні рамки української мови та пропонує світу свої слова, які роблять її твори унікальними та особливими. Ось приклади кількох з них:

1. І тільки степ, і тільки спека, спека,

І озерявин проблиски скупі.

2. У присмеркові доброї дібровості

Пшеничний присмак скошеного дня.

На крутосхилах срібної дніпровості

Сідлає вічність чорного коня.

Мовники помітили, що в першому прикладу слово "озеро" набуває значення збірності. Водночас в другому випадку і суфікс -ість надає оказіоналізму "дібровість" узагальненості, вживається у значенні "усі діброви".

Крім того, Ліна Костенко творить у своїх поезіях неологізми префіксальним і префіксально-суфіксальними способами, наприклад:

Чужинець ти. І всі ви — яничари.

Турецьке зілля хиже і безнебе.

"Слово "небо" в поетичному мовленні часто вживається в переносному значенні, символізуючи святість, духовність людини. Префікс без- надає лексемі негативного емоційного забарвлення, означає ворожість, неприязнь", — пояснюють на порталі vuzlit.com.

Також поетеса при новотворенні слів використовує застарілі префікси о-, од-, у-. Зараз вони вже не становлять норми української мови, але несуть певне стилістичне навантаження у творах на історичну тематику. В Ліни Костенко можна знайти такі приклади:

1. Я вже не я. Мене вже улелекали,

Уже рука не вдержить булави.

2. І тільки гриви…курява…і хвіст…

Лунких копит оддаленілий цокіт.

Найбільш численну групу поетичного новотворення поетеси становлять слова, утворені способом складання:

І ми…і степ…і жовтий падолист…

І цих дворів передвечірній клопіт.

В цьому випадку слово "падолист" є відповідником до загальновживаного слова "листопад".

Фахівці наголошують, що складні неологізми також допомагають надати більш точну, влучну характеристику суспільним проблемам і явищам:

Є боротьба за долю України.

Все інше — то велике мискоборство.

З цього можна зробити висновок, що неологізми Ліни Костенко свідчать про її високу мовну майстерність. Завдяки цьому поетеса збагачує словниковий склад української мови та вміло використовує різноманітні стилістичні прийоми у своїх творах.

Нагадаємо, 15 листопада письменник Сергій Жадан зустрівся з Ліною Костенко та поспілкувався із нею на важливі теми.

Крім того, цього року Ліна Костенко отримала почесне звання від мера Києва.