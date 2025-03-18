Ліна Костенко — які слова вигадала поетеса

Які слова вигадала Ліна Костенко — неологізми від поетеси
Видатна українська поетеса Ліна Костенко 19 березня відзначатиме 95-річчя. Її поезія неймовірно популярна по всьому світу і нею захоплюються як школярі, так і дорослі. У своїх творах вона вигадала чимало нових слів, які раніше не зустрічались.
Новини.LIVE зробили добірку неологізмів від легендарної Ліни Костенко.
Які слова вигадала Ліна Костенко
Аналізуючи специфіку творення неологізмів Ліни Костенко, філологи помітили, що поетеса зазвичай використовує морфологічні способи словотворення — афіксальний і складання. Вона сміливо виходить за традиційні рамки української мови та пропонує світу свої слова, які роблять її твори унікальними та особливими. Ось приклади кількох з них:
1. І тільки степ, і тільки спека, спека,
І озерявин проблиски скупі.
2. У присмеркові доброї дібровості
Пшеничний присмак скошеного дня.
На крутосхилах срібної дніпровості
Сідлає вічність чорного коня.
Мовники помітили, що в першому прикладу слово "озеро" набуває значення збірності. Водночас в другому випадку і суфікс -ість надає оказіоналізму "дібровість" узагальненості, вживається у значенні "усі діброви".
Крім того, Ліна Костенко творить у своїх поезіях неологізми префіксальним і префіксально-суфіксальними способами, наприклад:
Чужинець ти. І всі ви — яничари.
Турецьке зілля хиже і безнебе.
"Слово "небо" в поетичному мовленні часто вживається в переносному значенні, символізуючи святість, духовність людини. Префікс без- надає лексемі негативного емоційного забарвлення, означає ворожість, неприязнь", — пояснюють на порталі vuzlit.com.
Також поетеса при новотворенні слів використовує застарілі префікси о-, од-, у-. Зараз вони вже не становлять норми української мови, але несуть певне стилістичне навантаження у творах на історичну тематику. В Ліни Костенко можна знайти такі приклади:
1. Я вже не я. Мене вже улелекали,
Уже рука не вдержить булави.
2. І тільки гриви…курява…і хвіст…
Лунких копит оддаленілий цокіт.
Найбільш численну групу поетичного новотворення поетеси становлять слова, утворені способом складання:
І ми…і степ…і жовтий падолист…
І цих дворів передвечірній клопіт.
В цьому випадку слово "падолист" є відповідником до загальновживаного слова "листопад".
Фахівці наголошують, що складні неологізми також допомагають надати більш точну, влучну характеристику суспільним проблемам і явищам:
Є боротьба за долю України.
Все інше — то велике мискоборство.
З цього можна зробити висновок, що неологізми Ліни Костенко свідчать про її високу мовну майстерність. Завдяки цьому поетеса збагачує словниковий склад української мови та вміло використовує різноманітні стилістичні прийоми у своїх творах.
Нагадаємо, 15 листопада письменник Сергій Жадан зустрівся з Ліною Костенко та поспілкувався із нею на важливі теми.
Крім того, цього року Ліна Костенко отримала почесне звання від мера Києва.
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