Лина Костенко — какие слова придумала поэтесса

Украинская поэтесса Лина Костенко. Фото: Вечірній Київ

Выдающаяся украинская поэтесса Лина Костенко 19 марта будет отмечать 95-летие. Ее поэзия невероятно популярна по всему миру и ею восхищаются как школьники, так и взрослые. В своих произведениях она придумала немало новых слов, которые ранее не встречались.

Новини.LIVE сделали подборку неологизмов от легендарной Лины Костенко.

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Анализируя специфику образования неологизмов Лины Костенко, филологи заметили, что поэтесса обычно использует морфологические способы словообразования — аффиксальный и сложение. Она смело выходит за традиционные рамки украинского языка и предлагает миру свои слова, которые делают ее поэзию уникальной и особенной. Вот примеры нескольких из них:

1. І тільки степ, і тільки спека, спека,

І озерявин проблиски скупі.

2. У присмеркові доброї дібровості

Пшеничний присмак скошеного дня.

На крутосхилах срібної дніпровості

Сідлає вічність чорного коня.

Языковеды заметили, что в первом примере слово "озеро" приобретает значение собирательности. В то же время во втором случае и суффикс -ість придает оказионализму "дібровість" обобщенности, употребляется в значении "всі діброви".

Кроме того, Лина Костенко создает в своих стихах неологизмы префиксальным и префиксально-суффиксальными способами, например:

Чужинець ти. І всі ви — яничари.

Турецьке зілля хиже і безнебе.

"Слово "небо" в поэтической речи часто употребляется в переносном значении, символизируя святость, духовность человека. Префикс без- придает лексеме негативную эмоциональную окраску, означает враждебность, неприязнь", — объясняют на портале vuzlit.com.

Также поэтесса при новообразовании слов использует устаревшие приставки о-, од-, у-. Сейчас они уже не составляют нормы украинского языка, но несут определенную стилистическую нагрузку в произведениях на историческую тематику. У Лины Костенко можно найти такие примеры:

1. Я вже не я. Мене вже улелекали,

Уже рука не вдержить булави.

2. І тільки гриви…курява…і хвіст…

Лунких копит оддаленілий цокіт.

Наиболее многочисленную группу поэтического новообразования поэтессы составляют слова, образованные способом сложения:

І ми…і степ…і жовтий падолист…

І цих дворів передвечірній клопіт.

В этом случае слово "падолист" является аналогом к общеупотребительному слову "листопад".

Специалисты отмечают, что сложные неологизмы также помогают дать более точную, меткую характеристику общественным проблемам и явлениям:

Є боротьба за долю України.

Все інше — то велике мискоборство.

Из этого можно сделать вывод, что неологизмы Лины Костенко свидетельствуют о ее высоком языковом мастерстве. Благодаря этому поэтесса обогащает словарный состав украинского языка и умело использует различные стилистические приемы в своих произведениях.

Напомним, 15 ноября писатель Сергей Жадан встретился с Линой Костенко и пообщался с ней на важные темы.

Кроме того, в этом году Лина Костенко получила почетное звание от мэра Киева.