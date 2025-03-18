Лина Костенко — какие слова придумала поэтесса

Какие слова придумала Лина Костенко — неологизмы от поэтессы
Выдающаяся украинская поэтесса Лина Костенко 19 марта будет отмечать 95-летие. Ее поэзия невероятно популярна по всему миру и ею восхищаются как школьники, так и взрослые. В своих произведениях она придумала немало новых слов, которые ранее не встречались.
Новини.LIVE сделали подборку неологизмов от легендарной Лины Костенко.
Какие слова придумала Лина Костенко
Анализируя специфику образования неологизмов Лины Костенко, филологи заметили, что поэтесса обычно использует морфологические способы словообразования — аффиксальный и сложение. Она смело выходит за традиционные рамки украинского языка и предлагает миру свои слова, которые делают ее поэзию уникальной и особенной. Вот примеры нескольких из них:
1. І тільки степ, і тільки спека, спека,
І озерявин проблиски скупі.
2. У присмеркові доброї дібровості
Пшеничний присмак скошеного дня.
На крутосхилах срібної дніпровості
Сідлає вічність чорного коня.
Языковеды заметили, что в первом примере слово "озеро" приобретает значение собирательности. В то же время во втором случае и суффикс -ість придает оказионализму "дібровість" обобщенности, употребляется в значении "всі діброви".
Кроме того, Лина Костенко создает в своих стихах неологизмы префиксальным и префиксально-суффиксальными способами, например:
Чужинець ти. І всі ви — яничари.
Турецьке зілля хиже і безнебе.
"Слово "небо" в поэтической речи часто употребляется в переносном значении, символизируя святость, духовность человека. Префикс без- придает лексеме негативную эмоциональную окраску, означает враждебность, неприязнь", — объясняют на портале vuzlit.com.
Также поэтесса при новообразовании слов использует устаревшие приставки о-, од-, у-. Сейчас они уже не составляют нормы украинского языка, но несут определенную стилистическую нагрузку в произведениях на историческую тематику. У Лины Костенко можно найти такие примеры:
1. Я вже не я. Мене вже улелекали,
Уже рука не вдержить булави.
2. І тільки гриви…курява…і хвіст…
Лунких копит оддаленілий цокіт.
Наиболее многочисленную группу поэтического новообразования поэтессы составляют слова, образованные способом сложения:
І ми…і степ…і жовтий падолист…
І цих дворів передвечірній клопіт.
В этом случае слово "падолист" является аналогом к общеупотребительному слову "листопад".
Специалисты отмечают, что сложные неологизмы также помогают дать более точную, меткую характеристику общественным проблемам и явлениям:
Є боротьба за долю України.
Все інше — то велике мискоборство.
Из этого можно сделать вывод, что неологизмы Лины Костенко свидетельствуют о ее высоком языковом мастерстве. Благодаря этому поэтесса обогащает словарный состав украинского языка и умело использует различные стилистические приемы в своих произведениях.
Напомним, 15 ноября писатель Сергей Жадан встретился с Линой Костенко и пообщался с ней на важные темы.
Кроме того, в этом году Лина Костенко получила почетное звание от мэра Киева.
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