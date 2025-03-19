День народження Ліни Костенко - скільки виповнилось поетесі

Українська поетеса Ліна Костенко. Колаж Новини.LIVE

У середу, 19 березня, українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко святкує свій ювілей. Відома на весь світ представниця української культури відзначає 95-річчя.

Новини.LIVE зібрали цікаві факти з життя поетеси.

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Ліні Костенко виповнилось 95 років

19 березня 2024 року видатна українська поетеса та віддана патріотка Ліна Василівна Костенко святкує 95-й рік від дня народження. Її внесок у сучасну українську літературу важко переоцінити, а її гострі та волелюбні вірші здатні зворушити будь-яке серце. Багато з творів Ліни Костенко стали пророчими.

Українська поетеса Ліна Костенко. Фото: Вечірній Київ

Ліну Костенко вважають майстринею слова, сильним характером та живою легендою, а її життєвий шлях є взірцем для мільйонів українців і безмежним джерелом мудрості. Її цитати надихають на зміни й спонукають до роздумів над вічними питаннями. Протягом всього свого життя письменниця не боялася влади та сміливо говорила правду.

Як пройшло дитинство та юність Ліни Костенко

Дитинство Ліни Костенко припало на часи Другої світової війни. Про ці роки вона розповідає небагато, але в її поезіях можна знайти рядки, які відображають жахи того часу — "балетну школу" на замінованому полі та "дитинство, вбите на війні".

У 1965 році Ліна Костенко разом із кінорежисером Сергієм Параджановим, поетом Іваном Драчем, авіаконструктором Олегом Антоновим та іншими видатними особистостями надіслала до влади лист-протест проти арештів української інтелігенції. Вони вимагали зробити судові справи публічними та припинити репресії.

Ліна Костенко у молодості. Фото: Вікіпедія

Після того, як Ліна Костенко опублікувала відкритий лист на захист В’ячеслава Чорновола в газеті "Літературна Україна" у 1968 році, її ім’я більше не згадували в пресі.

"Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах. Поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є", — писала поетеса.

Згодом за підтримку українських дисидентів твори Ліни Костенко заборонили друкувати. Довгих 16 років поетеса була змушена писати "в шухляду". Наприклад, відомий сьогодні роман у віршах "Маруся Чурай" був написаний саме в цей період.

З 1991 року Ліна Василівна брала участь у наукових експедиціях до Чорнобильської зони. За її словами, там вона рятувала свою душу.

Ліна Василівна Костенко. Фото: Кузьми Федченка / УНІАН

Що сказала Костенко про війну в Україні

Коли в 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення, Ліна Костенко несподівано з'явилася на публіці під час нагородження Орденом Почесного легіону Франції. Вперше за останні 12 років письменниця дала інтерв'ю телеканалу "Київ", де поділилася, що продовжувала працювати, навіть коли під Києвом йшли бої.

"Я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову війну. І ці бомби о четвертій годині ранку — мені вони звичні з дитинства. Тепер я знову почула ті самі бомби, страшніші, і, мушу вам сказати, я не злякалася. Ні разу не пішла в укриття. Воно гуде, думаю, добре, хай: уб'є, то уб'є", — говорила Костенко.

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Ви маєте можливість здійснити віртуальну подорож Україною через карту з віршами Ліни Костенко. Особливість цієї карти в тому, що на ній позначені місця у вигляді сердечок — це географічні об'єкти, згадані поетесою в її творах. Просто натискаєте на серце в різних частинах України, і перед вами з'являється вірш, що розповідає про певне унікальне місце.

Віртуальна карта України з віршами Ліни Костенко. Фото: osvitoria.media

Зазначимо, що напередодні свята у Києві відбулася презентація нового видання роману "Берестечко", на якій була присутня її донька — професорка Римського університету Оксана Пахльовськ.

Нагадаємо, що штучний інтелект "оживив" вірші Ліни Костенко, сповнені глибоких філософських роздумів та яскравих метафор.