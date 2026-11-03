Мужчина на месте происшествия в Петропавловской Борщаговке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Военный адвокат Роман Лихачёв заявил о необходимости создания в Украине отдельной системы военной юстиции. По его мнению, она должна включать военную полицию, прокуратуру и суды.

Об этом он сказал в эфире День.LIVE, комментируя события в Петропавловской Борщаговке, передает Новини.LIVE.

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Для чего нужна военная юстиция

По словам Романа Лихачева, военная полиция могла бы обеспечивать объективную оценку действий военнослужащих:

"Я уже давно говорю о военной юстиции, о том, что она уже давно назрела. И военная полиция, и военная прокуратура, и военные суды. Это должно быть, потому что у нас реально очень большое количество сил обороны, и кто-то должен давать их действиям объективную оценку".

Он также подчеркнул необходимость расширить полномочия военного омбудсмена, ведь нынешних инструментов для реагирования на нарушения недостаточно.

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Лихачёв отметил, что ГБР перегружено большим количеством производств и не может охватить все дела, связанные с военной сферой. В частности, у бюро значительный объём работы по случаям самовольного оставления воинской части.

По мнению адвоката, отдельная система военной юстиции позволила бы более эффективно расследовать такие случаи и давать объективную оценку действиям представителей Сил обороны.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области произошел конфликт с участием местных жителей и военнослужащих Национальной гвардии. После инцидента ГБР возбудило уголовное дело, а Нацгвардия и МВД назначили служебные проверки. К выяснению обстоятельств также подключились военный омбудсмен и СБУ. Генштаб призвал дождаться результатов расследования и не распространять непроверенные обвинения.

Как сообщали Новини.LIVE, основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк заявил, что участникам столкновений в Петропавловской Борщаговке якобы предлагали по 100 долларов за участие. За проникновение в дом, по его словам, обещали 10 тысяч долларов.