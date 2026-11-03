Лихачов: сутички на Борщагівці довели потребу у військовій юстиції
Військовий адвокат Роман Лихачов заявив про необхідність створення в Україні окремої системи військової юстиції. На його думку, вона має включати військову поліцію, прокуратуру та суди.
Про це він сказав в ефірі День.LIVE, коментуючи події в Петропавлівській Борщагівці, передає Новини.LIVE.
Для чого потрібна військова юстиція
За словами Романа Лихачова, військова поліція могла б забезпечувати об’єктивну оцінку дій військовослужбовців:
"Я вже давно говорю про військову юстицію, що вона вже дуже давно на часі. І військова поліція, і військова прокуратура, і військові суди. Це повинно бути, бо у нас реально дуже велика кількість сил оборони і хтось повинен давати їхнім діям об'єктивну оцінку".
Він також наголосив на потребі розширити повноваження військового омбудсмана, адже нинішніх інструментів для реагування на порушення недостатньо.
Лихачов зазначив, що ДБР перевантажене великою кількістю проваджень і не може охопити всі справи, пов’язані з військовою сферою. Зокрема, бюро має значний обсяг роботи щодо випадків самовільного залишення військової частини.
На думку адвоката, окрема система військової юстиції дала б змогу ефективніше розслідувати такі випадки та надавати об’єктивну оцінку діям представників Сил оборони.
Як повідомляли Новини.LIVE, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області стався конфлікт за участю місцевих жителів і військовослужбовців Національної гвардії. Після інциденту ДБР відкрило кримінальне провадження, а Нацгвардія та МВС призначили службові перевірки. До з’ясування обставин також долучилися військова омбудсманка та СБУ. Генштаб закликав дочекатися результатів розслідування й не поширювати неперевірені звинувачення.
Як повідомляли Новини.LIVE, засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк заявив, що учасникам сутичок у Петропавлівській Борщагівці нібито пропонували по 100 доларів за участь. За проникнення до будинку, за його словами, обіцяли 10 тисяч доларів.