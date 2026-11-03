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Головна Новини дня Лихачов: сутички на Борщагівці довели потребу у військовій юстиції

Лихачов: сутички на Борщагівці довели потребу у військовій юстиції

Ua ru
3 листопада 2026 14:57
Ексклюзив
Сутички на Борщагівці: Лихачов пояснив, навіщо Україні військова юстиція Ігор Кузнєцов/ Новини.LIVE
Чоловік на місці інциденту в Петропавлівській Борщагівці. Фото: Ігор Кузнєцов/ Новини.LIVE

Військовий адвокат Роман Лихачов заявив про необхідність створення в Україні окремої системи військової юстиції. На його думку, вона має включати військову поліцію, прокуратуру та суди.

Про це він сказав в ефірі День.LIVE, коментуючи події в Петропавлівській Борщагівці, передає Новини.LIVE.

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Для чого потрібна військова юстиція

За словами Романа Лихачова, військова поліція могла б забезпечувати об’єктивну оцінку дій військовослужбовців:

"Я вже давно говорю про військову юстицію, що вона вже дуже давно на часі. І військова поліція, і військова прокуратура, і військові суди. Це повинно бути, бо у нас реально дуже велика кількість сил оборони і хтось повинен давати їхнім діям об'єктивну оцінку".

Він також наголосив на потребі розширити повноваження військового омбудсмана, адже нинішніх інструментів для реагування на порушення недостатньо.

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Лихачов зазначив, що ДБР перевантажене великою кількістю проваджень і не може охопити всі справи, пов’язані з військовою сферою. Зокрема, бюро має значний обсяг роботи щодо випадків самовільного залишення військової частини.

На думку адвоката, окрема система військової юстиції дала б змогу ефективніше розслідувати такі випадки та надавати об’єктивну оцінку діям представників Сил оборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області стався конфлікт за участю місцевих жителів і військовослужбовців Національної гвардії. Після інциденту ДБР відкрило кримінальне провадження, а Нацгвардія та МВС призначили службові перевірки. До з’ясування обставин також долучилися військова омбудсманка та СБУ. Генштаб закликав дочекатися результатів розслідування й не поширювати неперевірені звинувачення.

Як повідомляли Новини.LIVE, засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк заявив, що учасникам сутичок у Петропавлівській Борщагівці нібито пропонували по 100 доларів за участь. За проникнення до будинку, за його словами, обіцяли 10 тисяч доларів.

ДБР Київська область військові адвокат Петропавлівська Борщагівка
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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