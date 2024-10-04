Больничные в Украине продлят до одного года - новости

Министр соцполитики Оксана Жолнович. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Министерство социальной политики вместе с Министерством здравоохранения готовят совместный проект закона о реабилитационном больничном. За ним выплата больничных может быть продлена до одного года, но с определенными условиями.

Об этом рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович, передают Новини.LIVE.

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По ее словам, отдельный больничный оплачивается в течение 4 месяцев и может быть продлен по отдельным болезням. Но есть множество случаев, когда этого времени для полноценного восстановления недостаточно.

"Поэтому через 6 месяцев люди вынуждены стучаться в двери МСЭКов и оформлять инвалидность, чтобы иметь хоть какие-то средства на жизнь. По-моему, это неправильно. Ведь целью должно быть не запихнуть человека в сферу инвалидности, а вытащить его в сферу экономической устойчивости и улучшения его функционирования", — подчеркнула Жолнович.

Целью нового законопроекта является выполнение людьми реабилитационного плана и рекомендаций мультидисциплинарных команд, добавляет министр. А возглавляемое ею ведомство будет оказывать им социальные услуги.

"Например, одинокая мама попадает в больницу, а ухаживать за ее ребенком дома некому. Эту проблему можно решить, если на промежуток времени ее госпитализации ей предоставить социальную услугу по уходу за ребенком. В целом, есть много случаев, когда человеку нужна поддержка на период его реабилитации .Мы готовы ее предоставить, чтобы фокус внимания гражданина был направлен на восстановление его состояния", — уточнила министр.

Лидером законопроекта является Министерство здоровья, которое готовит блок о работе медико-экспертной комиссии, а Минсоцполитики готовит цифровые инструменты для реализации закона. Законопроект будет представлен в ВР в ближайшее время.

Напомним, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что в скором времени появится услуга базовой социальной помощи. Она будет доступна в приложении "ДІЯ".

А с марта 2025 года украинцам повысят пенсии на процент инфляции. Это касается той категории граждан, которые давно вышли на пенсию, и ее размер довольно долго не осовременивался. Об этом министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила на форуме Global digital social forum 27 сентября.