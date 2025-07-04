Области, живущие под сиренами — рейтинг тревог за 2025 год

Пожары в результате российского обстрела. Фото: соцсети

Российские оккупанты продолжают ежедневно атаковать Украину различным вооружением. Вследствие этого в областях объявляют воздушную тревогу. Наиболее тревожной в этом году является Харьковская область, где опасность с 1 января объявляли 1034 раза.

Об этом сообщает UA War Infographics в Telegram в пятницу, 4 июля.

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С начала года непрерывно воздушная тревога объявлена в Луганской области и Крыму.

Лидерами самых "тревожных" областей являются:

Сумская область — 855 тревог (суммарно 117 дней);

Донецкая — 791 тревога (109 дней);

Харьковская — 1 034 тревоги (89 дней);

Полтавская — 603 тревоги (57 дней);

Запорожская — 826 тревог (53 дня);

Черниговская — 502 тревоги (50 дней);

Днепропетровская — 703 тревог (48 дней);

Киевская — 368 тревог (38 дней);

Кировоградская — 492 тревоги (35 дней);

Николаевская — 441 тревога (24 дней);

Херсонская — 425 тревог (22 дня).

Лидеры по количеству тревог. Фото: t.me/uawarinfographics

В то же время в Житомирской области сигнал тревоги объявляли 181 раз (18 дней), в Винницкой 206 раз (14 дней), в Одесской 336 раз (13 дней), в Черкасской 313 раз (10 дней), а в Хмельницкой — 121 раз (8 дней).

А в Киеве воздушная тревога была 258 раз, что в целом 17 дней.

В остальных областях Украины сигнал раздавался менее 100 раз с начала 2025 года:

Ровенская область — 81 раз (4 дня);

Тернопольская — 64 раза (3 дня);

Волынская — 53 раза (2 дня);

Закарпатская — 45 раз (2 дня);

Ивано-Франковская — 50 раз (2 дня);

Львовская — 50 раз (2 дня);

Черновицкая — 53 раза (2 дня).

Напомним, 4 июля российские оккупанты атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали восемь человек.

Кроме того, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Соломенского района Киева в ночь на 4 июля.