Области, живущие под сиренами — рейтинг тревог за 2025 год

Лидеры по количеству тревог — где в Украине наиболее тревожно
Российские оккупанты продолжают ежедневно атаковать Украину различным вооружением. Вследствие этого в областях объявляют воздушную тревогу. Наиболее тревожной в этом году является Харьковская область, где опасность с 1 января объявляли 1034 раза.
Об этом сообщает UA War Infographics в Telegram в пятницу, 4 июля.
Области, которые живут под сиренами
С начала года непрерывно воздушная тревога объявлена в Луганской области и Крыму.
Лидерами самых "тревожных" областей являются:
- Сумская область — 855 тревог (суммарно 117 дней);
- Донецкая — 791 тревога (109 дней);
- Харьковская — 1 034 тревоги (89 дней);
- Полтавская — 603 тревоги (57 дней);
- Запорожская — 826 тревог (53 дня);
- Черниговская — 502 тревоги (50 дней);
- Днепропетровская — 703 тревог (48 дней);
- Киевская — 368 тревог (38 дней);
- Кировоградская — 492 тревоги (35 дней);
- Николаевская — 441 тревога (24 дней);
- Херсонская — 425 тревог (22 дня).
В то же время в Житомирской области сигнал тревоги объявляли 181 раз (18 дней), в Винницкой 206 раз (14 дней), в Одесской 336 раз (13 дней), в Черкасской 313 раз (10 дней), а в Хмельницкой — 121 раз (8 дней).
А в Киеве воздушная тревога была 258 раз, что в целом 17 дней.
В остальных областях Украины сигнал раздавался менее 100 раз с начала 2025 года:
- Ровенская область — 81 раз (4 дня);
- Тернопольская — 64 раза (3 дня);
- Волынская — 53 раза (2 дня);
- Закарпатская — 45 раз (2 дня);
- Ивано-Франковская — 50 раз (2 дня);
- Львовская — 50 раз (2 дня);
- Черновицкая — 53 раза (2 дня).
Напомним, 4 июля российские оккупанты атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали восемь человек.
Кроме того, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Соломенского района Киева в ночь на 4 июля.
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