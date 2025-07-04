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Головна Новини дня Лідери за кількістю тривог — де в Україні найбільш тривожно

Лідери за кількістю тривог — де в Україні найбільш тривожно

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 22:56
Області, що живуть під сиренами — рейтинг тривог за 2025 рік
Пожежі внаслідок російського обстрілу. Фото: соцмережі

Російські окупанти продовжують щодня атакувати Україну різним озброєнням. Внаслідок цього в областях оголошують повітряну тривогу. Найбільш тривожною цього року є Харківська область, де небезпеку з 1 січня оголошували 1034 рази.

Про це повідомляє UA War Infographics у Telegram у пʼятницю, 4 липня.

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Області, що живуть під сиренами

З початку року безперервно повітряну тривогу оголошено в Луганській області та Криму. 

Лідерами "найтривожніших" областей є:

  • Сумська область — 855 тривог (сумарно 117 днів);
  • Донецька — 791 тривога (109 днів);
  • Харківська — 1 034 тривоги (89 днів);
  • Полтавська — 603 тривоги (57 днів);
  • Запорізька — 826 тривог (53 дні);
  • Чернігівська — 502 тривоги (50 днів);
  • Дніпропетровська — 703 тривог (48 днів);
  • Київська — 368 тривог (38 днів);
  • Кіровоградська — 492 тривоги (35 днів);
  • Миколаївська — 441 тривога (24 днів);
  • Херсонська — 425 тривог (22 дні).
Лідери за кількістю тривог в Україні на 2025 рік
Лідери за кількістю тривог. Фото: t.me/uawarinfographics

Водночас у Житомирській області сигнал тривоги оголошували 181 раз (18 днів), у Вінницькій 206 разів (14 днів), в Одеській 336 разів (13 днів), у Черкаській 313 разів (10 днів), а у Хмельницькій — 121 раз (8 днів).

А у Києві повітряна тривога була 258 разів, що загалом 17 днів. 

У решті областей України сигнал лунав менше як 100 разів з початку 2025 року:

  • Рівненська область — 81 раз (4 дні);
  • Тернопільська — 64 рази (3 дні);
  • Волинська — 53 рази (2 дні);
  • Закарпатська — 45 разів (2 дні);
  • Івано-Франківська — 50 разів (2 дні);
  • Львівська — 50 разів (2 дні);
  • Чернівецька — 53 рази (2 дні).

Нагадаємо, 4 липня російські окупанти атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей.

Крім того, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Соломʼянського району Києва у ніч проти 4 липня. 

війна вибух Україна обстріли окупанти повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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