Області, що живуть під сиренами — рейтинг тривог за 2025 рік

Лідери за кількістю тривог — де в Україні найбільш тривожно
Російські окупанти продовжують щодня атакувати Україну різним озброєнням. Внаслідок цього в областях оголошують повітряну тривогу. Найбільш тривожною цього року є Харківська область, де небезпеку з 1 січня оголошували 1034 рази.
Про це повідомляє UA War Infographics у Telegram у пʼятницю, 4 липня.
Області, що живуть під сиренами
З початку року безперервно повітряну тривогу оголошено в Луганській області та Криму.
Лідерами "найтривожніших" областей є:
- Сумська область — 855 тривог (сумарно 117 днів);
- Донецька — 791 тривога (109 днів);
- Харківська — 1 034 тривоги (89 днів);
- Полтавська — 603 тривоги (57 днів);
- Запорізька — 826 тривог (53 дні);
- Чернігівська — 502 тривоги (50 днів);
- Дніпропетровська — 703 тривог (48 днів);
- Київська — 368 тривог (38 днів);
- Кіровоградська — 492 тривоги (35 днів);
- Миколаївська — 441 тривога (24 днів);
- Херсонська — 425 тривог (22 дні).
Водночас у Житомирській області сигнал тривоги оголошували 181 раз (18 днів), у Вінницькій 206 разів (14 днів), в Одеській 336 разів (13 днів), у Черкаській 313 разів (10 днів), а у Хмельницькій — 121 раз (8 днів).
А у Києві повітряна тривога була 258 разів, що загалом 17 днів.
У решті областей України сигнал лунав менше як 100 разів з початку 2025 року:
- Рівненська область — 81 раз (4 дні);
- Тернопільська — 64 рази (3 дні);
- Волинська — 53 рази (2 дні);
- Закарпатська — 45 разів (2 дні);
- Івано-Франківська — 50 разів (2 дні);
- Львівська — 50 разів (2 дні);
- Чернівецька — 53 рази (2 дні).
Нагадаємо, 4 липня російські окупанти атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей.
Крім того, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Соломʼянського району Києва у ніч проти 4 липня.
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