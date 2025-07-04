Обстріл Кривого Рогу 4 липня — кількість постраждалих збільшилась

Обстріл Кривого Рогу — кількість постраждалих збільшилась
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Дата публікації: 4 липня 2025 22:04
Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Telegram Сергія Лисака
Російські війська атакували Кривий Ріг, внаслідок чого виникла пожежа та люди отримали травми. Вже 8 постраждалих.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.
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За словами Лисака, троє людей госпіталізовані. Стан всіх медики оцінюють як середньої тяжкості. Решта — на амбулаторному лікуванні.
Пожежі, які виникли через атаку, рятувальники загасили.
Серед пошкодженого два багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель і транспортні засоби.
Нагадаємо, 4 липня окупанти уразили обʼєкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі.
А у ДСНС показали наслідки російського обстрілу. Вогнеборці загасили вогонь та продовжують ліквідацію.
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