Обстріл Кривого Рогу 4 липня — кількість постраждалих збільшилась

Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Telegram Сергія Лисака

Російські війська атакували Кривий Ріг, внаслідок чого виникла пожежа та люди отримали травми. Вже 8 постраждалих.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.

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Обстріл Кривого Рогу

За словами Лисака, троє людей госпіталізовані. Стан всіх медики оцінюють як середньої тяжкості. Решта — на амбулаторному лікуванні.

Пожежі, які виникли через атаку, рятувальники загасили.

Серед пошкодженого два багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель і транспортні засоби.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Telegram Сергія Лисака

Обстріл Кривого Рогу. Фото: Telegram Сергія Лисака

Нагадаємо, 4 липня окупанти уразили обʼєкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі.

А у ДСНС показали наслідки російського обстрілу. Вогнеборці загасили вогонь та продовжують ліквідацію.