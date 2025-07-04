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Обстріл Кривого Рогу — кількість постраждалих збільшилась

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 22:04
Обстріл Кривого Рогу 4 липня — кількість постраждалих збільшилась
Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Telegram Сергія Лисака

Російські війська атакували Кривий Ріг, внаслідок чого виникла пожежа та люди отримали травми. Вже 8 постраждалих. 

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.

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Пост Лисака. Фото: скриншот

Обстріл Кривого Рогу 

За словами Лисака, троє людей госпіталізовані. Стан всіх медики оцінюють як середньої тяжкості. Решта — на амбулаторному лікуванні.

Пожежі, які виникли через атаку, рятувальники загасили.

Серед пошкодженого два багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель і транспортні засоби.

Обстріл Кривого Рогу — кількість постраждалих збільшилась - фото 2
Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Telegram Сергія Лисака
Обстріл Кривого Рогу — кількість постраждалих збільшилась - фото 3
Обстріл Кривого Рогу. Фото: Telegram Сергія Лисака

Нагадаємо, 4 липня окупанти уразили обʼєкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі. 

А у ДСНС показали наслідки російського обстрілу. Вогнеборці загасили вогонь та продовжують ліквідацію.

Кривий Ріг вибух обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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