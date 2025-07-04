Обстрел Кривого Рога 4 июля - количество пострадавших увеличилось

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Telegram Сергея Лысака

Российские войска атаковали Кривой Рог, в результате чего возник пожар и люди получили травмы. Уже восемь пострадавших.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрел Кривого Рога

По словам Лысака, три человека госпитализированы. Состояние всех медики оценивают как средней тяжести. Остальные — на амбулаторном лечении.

Пожары, которые возникли из-за атаки, спасатели потушили.

Среди поврежденного два многоквартирных дома, учебное заведение, гостиница и транспортные средства.

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Telegram Сергея Лысака

Обстрел Кривого Рога. Фото: Telegram Сергея Лысака

Напомним, 4 июля оккупанты поразили объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

А в ГСЧС показали последствия российского обстрела. Пожарные потушили огонь и продолжают ликвидацию.