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Главная Новости дня Обстрел Кривого Рога — количество пострадавших увеличилось

Обстрел Кривого Рога — количество пострадавших увеличилось

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 22:04
Обстрел Кривого Рога 4 июля - количество пострадавших увеличилось
Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Telegram Сергея Лысака

Российские войска атаковали Кривой Рог, в результате чего возник пожар и люди получили травмы. Уже восемь пострадавших.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Обстрел Кривого Рога

По словам Лысака, три человека госпитализированы. Состояние всех медики оценивают как средней тяжести. Остальные — на амбулаторном лечении.

Пожары, которые возникли из-за атаки, спасатели потушили.

Среди поврежденного два многоквартирных дома, учебное заведение, гостиница и транспортные средства.

Обстрел Кривого Рога — количество пострадавших увеличилось - фото 2
Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Telegram Сергея Лысака
Обстрел Кривого Рога — количество пострадавших увеличилось - фото 3
Обстрел Кривого Рога. Фото: Telegram Сергея Лысака

Напомним, 4 июля оккупанты поразили объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

А в ГСЧС показали последствия российского обстрела. Пожарные потушили огонь и продолжают ликвидацию.

Кривой Рог взрыв обстрелы война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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