Обстрел Кривого Рога 4 июля - количество пострадавших увеличилось

Обстрел Кривого Рога — количество пострадавших увеличилось
Российские войска атаковали Кривой Рог, в результате чего возник пожар и люди получили травмы. Уже восемь пострадавших.
Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.
Обстрел Кривого Рога
По словам Лысака, три человека госпитализированы. Состояние всех медики оценивают как средней тяжести. Остальные — на амбулаторном лечении.
Пожары, которые возникли из-за атаки, спасатели потушили.
Среди поврежденного два многоквартирных дома, учебное заведение, гостиница и транспортные средства.
Напомним, 4 июля оккупанты поразили объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.
А в ГСЧС показали последствия российского обстрела. Пожарные потушили огонь и продолжают ликвидацию.
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