Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня У Греции вспомнили Северный Кипр и провели параллели с войной РФ

У Греции вспомнили Северный Кипр и провели параллели с войной РФ

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 14:56
обновлено: 15:32
Лидер Греции сравнил ситуацию на Северном Кипре с российской агрессией
Владимир Зеленский и Константин Тасулас. Фото: AP

Президент Греции Константин Тасулас сравнил Северный Кипр с российской агрессией против Украины. Речь идет также о нарушении международного права.

Об этом Константин Тасулас сказал на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Афинах в воскресенье, 16 ноября.

Реклама
Читайте также:

Северный Кипр и российская агрессия

Тасулас напомнил, что Организация Объединенных Наций не признала провозглашение так называемого "государства Северного Кипра" и осудила. Он провел аналогию с войной РФ против Украины, отметив, что речь идет о подобном пренебрежении нормами международного права.

По словам лидера Греции, агрессивный ревизионизм и изменение границ силой неприемлемы.

"Так же неприемлемо пренебрежение к международному праву и использование оружия для решения межгосударственных споров. Греция будет на стороне Украины на протяжении всей ее борьбы за независимость", — подчеркнул Тасулас.

Что известно о Северном Кипре

В 1974 году Турция осуществила вторжение на север Кипра после политического кризиса на острове. А уже в 1983 году там провозгласили самопровозглашенную "Турецкую Республику Северного Кипра", признанную только Анкарой.

ООН не приняла это решение, подтвердив, что весь остров юридически принадлежит Республике Кипр.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина запускает новое направление импорта газа из Греции.

Кроме того, глава государства сообщил, сколько целей запустили российские оккупанты по Украине в течение недели.

Владимир Зеленский ООН Греция Кипр Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации