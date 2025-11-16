Лидер Греции сравнил ситуацию на Северном Кипре с российской агрессией

Владимир Зеленский и Константин Тасулас. Фото: AP

Президент Греции Константин Тасулас сравнил Северный Кипр с российской агрессией против Украины. Речь идет также о нарушении международного права.

Об этом Константин Тасулас сказал на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Афинах в воскресенье, 16 ноября.

Северный Кипр и российская агрессия

Тасулас напомнил, что Организация Объединенных Наций не признала провозглашение так называемого "государства Северного Кипра" и осудила. Он провел аналогию с войной РФ против Украины, отметив, что речь идет о подобном пренебрежении нормами международного права.

По словам лидера Греции, агрессивный ревизионизм и изменение границ силой неприемлемы.

"Так же неприемлемо пренебрежение к международному праву и использование оружия для решения межгосударственных споров. Греция будет на стороне Украины на протяжении всей ее борьбы за независимость", — подчеркнул Тасулас.

Что известно о Северном Кипре

В 1974 году Турция осуществила вторжение на север Кипра после политического кризиса на острове. А уже в 1983 году там провозгласили самопровозглашенную "Турецкую Республику Северного Кипра", признанную только Анкарой.

ООН не приняла это решение, подтвердив, что весь остров юридически принадлежит Республике Кипр.

