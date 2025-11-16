Лідер Греції порівняв ситуацію на Північному Кіпрі з російською агресією

Володимир Зеленський та Костянтин Тасулас. Фото: AP

Президент Греції Костянтин Тасулас порівняв Північний Кіпр з російською агресією проти України. Йдеться також про порушення міжнародного права.

Про це Костянтин Тасулас сказав на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським в Афінах у неділю, 16 листопада.

Північний Кіпр та російська агресія

Тасулас нагадав, що Організація Обʼєднаних Націй не визнала проголошення так званої "держави Північного Кіпру" та засудила. Він провів аналогію з війною РФ проти України, наголосивши, що йдеться про подібне нехтування нормами міжнародного права.

За словами лідера Греції, агресивний ревізіонізм і зміна кордонів силою є неприйнятними.

"Так само неприйнятна зневага до міжнародного права та використання зброї для вирішення міждержавних суперечок. Греція буде на боці України протягом усієї її боротьби за незалежність", — наголосив Тасулас.

Що відомо про Північний Кіпр

У 1974 році Туреччина здійснила вторгнення на північ Кіпру після політичної кризи на острові. А вже у 1983 році там проголосили самопроголошену "Турецьку Республіку Північного Кіпру", визнану лише Анкарою.

ООН не прийняла це рішення, підтвердивши, що весь острів юридично належить Республіці Кіпр.

