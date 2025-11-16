Відео
Відео

Лідер Греції згадав Північний Кіпр та провів паралелі з війною РФ

Лідер Греції згадав Північний Кіпр та провів паралелі з війною РФ

Дата публікації: 16 листопада 2025 14:56
Оновлено: 15:32
Лідер Греції порівняв ситуацію на Північному Кіпрі з російською агресією
Володимир Зеленський та Костянтин Тасулас. Фото: AP

Президент Греції Костянтин Тасулас порівняв Північний Кіпр з російською агресією проти України. Йдеться також про порушення міжнародного права.

Про це Костянтин Тасулас сказав на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським в Афінах у неділю, 16 листопада.

Читайте також:

Північний Кіпр та російська агресія

Тасулас нагадав, що Організація Обʼєднаних Націй не визнала проголошення так званої "держави Північного Кіпру" та засудила. Він провів аналогію з війною РФ проти України, наголосивши, що йдеться про подібне нехтування нормами міжнародного права.

За словами лідера Греції, агресивний ревізіонізм і зміна кордонів силою є неприйнятними.

"Так само неприйнятна зневага до міжнародного права та використання зброї для вирішення міждержавних суперечок. Греція буде на боці України протягом усієї її боротьби за незалежність", — наголосив Тасулас.

Що відомо про Північний Кіпр

У 1974 році Туреччина здійснила вторгнення на північ Кіпру після політичної кризи на острові. А вже у 1983 році там проголосили самопроголошену "Турецьку Республіку Північного Кіпру", визнану лише Анкарою.

ООН не прийняла це рішення, підтвердивши, що весь острів юридично належить Республіці Кіпр.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна запускає новий напрям імпорту газу з Греції

Крім того, глава держави повідомив, скільки цілей запустили російські окупанти по Україні упродовж тижня.

Володимир Зеленський ООН Греція Кіпр Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
