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Главная Новости дня Лето в разгаре: в Украине прогноз до +32° и местами дожди

Лето в разгаре: в Украине прогноз до +32° и местами дожди

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Дата публикации 24 июня 2026 18:00
Погода в Украине 25 июня: жара до +32° и местами грозы
Люди на киевском пляже. Фото: Reuters

В четверг, 25 июня, в Украине сохранится преимущественно спокойная и тёплая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность в большинстве регионов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Жарко с локальными осадками

Осадков в стране будет немного. Дожди возможны только днем в северных и восточных областях, а также в Крыму — местами пройдут небольшие кратковременные дожди, кое-где с грозами.

Ночные температуры останутся комфортными — в пределах +15…+20° C. Днем по стране ожидается +24…+29°C, а теплее всего будет на юго-западе, где столбики термометров поднимутся до +32°C.

Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с. В сочетании с тёплой воздушной массой это обеспечит в целом комфортные погодные условия, хотя в регионах с грозами возможны кратковременные усиления ветра.

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В целом погода по Украине будет оставаться стабильной и летней, с локальными осадками лишь в отдельных регионах.

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Прогноз погоды на 25 июня. Фото: Украинский гидрометеорологический центр.

Новини.LIVE сообщали, что Европа страдает от аномальной жары, которая уже привела к человеческим жертвам. Только во Франции в понедельник по меньшей мере 18 человек погибли из-за экстремальных температур, среди них — двое малышей, которые умерли в закрытом, перегревшемся автомобиле. Страны от Италии до Великобритании фиксируют исторические температурные рекорды и сталкиваются с перебоями в энергоснабжении на фоне жары.

Новини.LIVE сообщали, что в среду, 24 июня, на Земле не прогнозируется значительных магнитных бурь. Магнитосфера будет оставаться стабильной и относительно спокойной, поэтому метеозависимые люди могут чувствовать себя лучше.

прогноз погоды погода в Украине жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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