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Главная Новости дня Лето покажет, на что оно способно: завтра Украину накроет жара и грозы

Лето покажет, на что оно способно: завтра Украину накроет жара и грозы

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 13:54
Погода в Украине 19 июля: где будет жара до +32, а где дожди
Люди под зонтиками. Фото: Новини.LIVE

19 июля в Украине ожидается преимущественно тёплая летняя погода, однако в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы. Наиболее жарко будет на юге и в центре страны, тогда как в западных областях выпадет больше осадков.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода в Украине 19 июля

Середина лета продолжает радовать украинцев теплом, однако погода в разных регионах будет неоднородной. В центре и на юге будет преобладать солнечная и сухая погода, а на западе и севере возможны кратковременные дожди.

В Киеве и области 19 июля прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит +14…+16 °C, а днем воздух прогреется до +28…+30 °C.

В Кропивницком и Черкассах ожидается преимущественно ясная погода. Дневная температура будет держаться на уровне +29…+30 °C.

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Западные области будут находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые могут принести кратковременные осадки и грозы. Во Львове, Луцке, Ровно, Тернополе и Хмельницком прогнозируют переменную облачность и местами дожди. Дневная температура составит +24…+27 °C.

В то же время в Закарпатье и на Буковине будет теплее. В Ужгороде и Черновцах воздух прогреется примерно до +29 °C, однако сохраняется вероятность грозовых дождей.

Южные регионы останутся самыми жаркими в стране. Здесь ожидается сухая и солнечная погода. В Одессе и Николаеве дневная температура поднимется до +29…+32 °C. В Херсоне столбики термометров могут показать до +32 °C.

В Крыму, в частности в Симферополе, будет солнечно и без осадков. Температура воздуха — около +30 °C.

На востоке и севере страны сохранится комфортное летнее тепло. В Чернигове и Сумах ожидается сухая погода, днем температура составит +26…+28 °C. В Харькове, Полтаве и Днепре прогнозируют малооблачную погоду с температурой около +28…+30 °C. В Донецкой и Луганской областях день будет солнечным и теплым — около +27 °C.

Новини.LIVE сообщали, что умеренные магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, вызывая проблемы со сном, раздражительность, усталость и сонливость. В конце второй декады месяца ожидается нестабильная геомагнитная активность с постоянными изменениями силы, поэтому специалисты советуют в этот период избегать чрезмерных нагрузок. Наиболее напряженной ситуация может стать в конце месяца — прогнозируется мощная магнитная буря самого высокого уровня.

Новини.LIVE писали, что погода в Украине в течение выходных, 18–19 июля, будет преимущественно стабильной и с небольшим количеством облаков. В то же время в некоторых регионах прогнозируются кратковременные дожди, грозы и сильные порывы ветра. Температура воздуха останется комфортной.

прогноз погоды жара гроза
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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