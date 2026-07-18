Погода в Україні 19 липня: де буде спека до +32, а де дощі

Люди під парасольками. Фото: Новини.LIVE

В Україні 19 липня очікується переважно тепла літня погода, однак у деяких регіонах можливі короткочасні дощі та грози. Найспекотніше буде на півдні та в центрі країни, тоді як західні області отримають більше опадів.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода в Україні 19 липня

Середина літа продовжує тішити українців теплом, проте погода в різних регіонах буде неоднорідною. У центрі та на півдні пануватиме сонячна й суха погода, а на заході та півночі можливі короткочасні дощі.

У Києві та області 19 липня прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме +14…+16 °C, а вдень повітря прогріється до +28…+30 °C.

У Кропивницькому та Черкасах очікується переважно ясна погода. Денна температура триматиметься на рівні +29…+30 °C.

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Західні області перебуватимуть під впливом атмосферних фронтів, які можуть принести короткочасні опади та грози. У Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі та Хмельницькому прогнозують мінливу хмарність і місцями дощі. Температура вдень становитиме +24…+27 °C.

Водночас на Закарпатті та Буковині буде тепліше. В Ужгороді та Чернівцях повітря прогріється приблизно до +29 °C, однак зберігається ймовірність грозових дощів.

Південні регіони залишаться найспекотнішими в країні. Тут очікується суха та сонячна погода. В Одесі та Миколаєві температура вдень підніметься до +29…+32 °C. У Херсоні стовпчики термометрів можуть показати до +32 °C.

У Криму, зокрема в Сімферополі, буде сонячно та без опадів. Температура повітря — близько +30 °C.

На сході та півночі країни збережеться комфортне літнє тепло. У Чернігові та Сумах очікується суха погода, вдень температура становитиме +26…+28 °C. У Харкові, Полтаві та Дніпрі прогнозують малохмарну погоду з температурою близько +28…+30 °C. У Донецькій та Луганській областях день буде сонячним і теплим — близько +27 °C.

Новини.LIVE інформували, що помірні магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, провокуючи проблеми зі сном, дратівливість, втому та сонливість. Наприкінці другої декади місяця очікується нестабільна геомагнітна активність із постійними змінами сили, тому фахівці радять у цей період уникати надмірних навантажень. Найбільш напруженою ситуація може бути наприкінці місяця — прогнозують потужну магнітну бурю найвищого рівня.

Новини.LIVE писали, що погода в Україні протягом вихідних, 18–19 липня, буде переважно стабільною та з невеликою кількістю хмар. Водночас у деяких регіонах прогнозують короткочасні дощі, грози та сильні пориви вітру. Температура повітря залишатиметься комфортною.