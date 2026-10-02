Депутат Леонов: работники сферы образования жалуются на задержки зарплат и неполные выплаты

Народный депутат Алексей Леонов. Фото: facebook.com/olexey.leonov

Народный депутат Алексей Леонов заявил, что к нему обращаются работники сферы образования из-за задержек с выплатой заработной платы и выплат не в полном объеме. По его словам, в некоторых громадах суммы не соответствуют заявленным государством показателям, поэтому он обратился к правительству и профильному министерству.

Об этом Алексей Леонов сообщил в эфире День.LIVE.

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Леонов обратился к правительству из-за задержек зарплат

Депутат отметил, что средства на заработную плату работников образования предусмотрены и на следующий год. В то же время проблемы с выплатами возникают уже в этом году.

"Что касается заработной платы наших учителей, я скажу, что на следующий год средства заложены, но проблемы возникают уже в этом году, потому что ко мне поступает много обращений о задержках или выплатах не в полном объеме", — заявил Леонов.

По его словам, он уже обратился к премьер-министру, правительству и профильному министерству, чтобы выяснить, в каких громадах возникли задержки и с чем они связаны.

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Леонов добавил, что в большинстве случаев причиной может быть недостаточная коммуникация на местах. В то же время, по его словам, каждое обращение нужно рассматривать отдельно.

Педагоги сообщают о несоответствии выплат

По словам народного депутата, после его публикации в социальных сетях об официальных обращениях к нему начали массово обращаться работники сферы образования.

ч"Что касается заработной платы наших учителей, я скажу, что на следующий год средства заложены, но проблемы возникают уже в этом году, потому что ко мне поступает много обращений о задержках или выплатах не в полном объеме", — заявил Леонов.

Он добавил, что после первого повышения заработной платы также фиксировались задержки в некоторых громадах.

Леонов назвал возможную причину задержек

Леонов также отметил, что в выплатах есть две составляющие — начисление заработной платы и премии. По его словам, из-за невысокой заработной платы премия раньше могла составлять большую часть выплат.

"Но здесь оказывается, что здесь очень сильно сказывается человеческий фактор, и поэтому с этим нужно работать и очень быстро решить этот вопрос, чтобы в следующем, скажем так, бюджетном процессе не повторить ошибок прошлого года", — сказал нардеп.

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