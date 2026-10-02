Нардеп Леонов: освітяни скаржаться на затримки зарплат та неповні виплати

Народний депутат Олексій Леонов. Фото: facebook.com/olexey.leonov

Народний депутат Олексій Леонов заявив, що до нього звертаються працівники сфери освіти через затримки заробітних плат та виплати не в повному обсязі. За його словами, у деяких громадах суми не відповідають заявленим державою показникам, тому він звернувся до уряду та профільного міністерства.

Про це Олексій Леонов повідомив в ефірі День.LIVE.

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Леонов звернувся до уряду через затримки зарплат

Нардеп зазначив, що кошти на заробітні плати освітян передбачаються і на наступний рік. Водночас проблеми з виплатами виникають уже цього року.

"Що стосується заробітних плат наших вчителів, я скажу, що на питання на наступний рік закладаються гроші, але є питання вже і в цьому році, тому що до мене є багато звернень щодо затримки або виплат не в повному обсязі", — заявив Леонов.

За його словами, він уже звернувся до прем’єр-міністра, уряду та профільного міністерства, щоб з’ясувати, у яких громадах виникли затримки та з чим вони пов’язані.

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Леонов додав, що у більшості випадків причиною може бути недостатня комунікація на місцях. Водночас, за його словами, кожне звернення потрібно розглядати окремо.

Освітяни повідомляють про невідповідність виплат

За словами нардепа, після його допису в соціальних мережах щодо офіційних звернень до нього почали масово звертатися працівники сфери освіти.

" Дуже багато пишуть викладачів дошкільної освіти, багато викладачів пишуть з університетів, що десь не відповідає, скажімо так, цифри, які були заявлені державою, тому потрібно розбиратись і дивитись ще в цьому році, що не спрацювало, чому підвищення першого і другого етапу пішло, скажімо так, трошки не за планом", — заявив Леонов.

Він додав, що після першого підвищення заробітних плат також фіксували затримки в деяких громадах.

Леонов назвав можливу причину затримок

Леонов також зазначив, що у виплатах є дві складові — нарахування заробітної плати та премії. За його словами, через невисоку заробітну плату премія раніше могла становити більшу частину виплат.

"Але тут виявляється, що є дуже багато людського фактору і тому з цим потрібно працювати і дуже швидко вирішити це питання, для того, щоб в наступному, скажімо так, бюджетному процесі не зробити помилок минулого року", — сказав нардеп.

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