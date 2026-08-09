Леониду Кучме — 88: как менялась Украина при его президентстве

Леонид Кучма в Верховной Раде в День Конституции. Фото: Дарка Олифер/Facebook

Иванна Чайка редактор политических новостей

В воскресенье, 9 августа 2026 года, Леониду Кучме исполняется 88 лет. Второй президент Украины родился 9 августа 1938 года в селе Чайкино Новгород-Северского района Черниговской области в семье крестьян.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о жизни и политической карьере бывшего главы Украины.

Карьера Кучмы в ракетно-космической отрасли

После школы Кучма поступил в Днепропетровский государственный университет, где получил специальность инженера-механика. Его профессиональная карьера была связана с ракетно-космической отраслью: в 1960 году он начал работать в конструкторском бюро "Южное" в Днепропетровске.

До прихода в большую политику Кучма много лет работал в промышленности. Он занимал инженерные и руководящие должности, а впоследствии возглавил производственное объединение "Южный машиностроительный завод" — одно из ключевых предприятий советского ракетно-космического комплекса.

Именно опыт работы в стратегической промышленности стал важной частью его дальнейшей политической карьеры. Кучма пришёл в государственное управление не как профессиональный политик, а как руководитель крупного промышленного комплекса.

Политическая карьера Кучмы

В 1990 году он впервые стал народным депутатом Украины. В Верховной Раде первого созыва Кучма работал, в частности, в Комиссии по вопросам обороны и государственной безопасности.

Премьер-министр Украины

В октябре 1992 года Кучма возглавил правительство Украины. В тот момент государство переживало сложный период после распада СССР: экономическая система перестраивалась, а промышленность теряла традиционные связи и рынки.

Кучма в Верховной Раде демонстрирует атрибут президентства — булаву. Фото из архива

На посту премьера Кучма оставался до сентября 1993 года. После отставки он вернулся в политическую борьбу и уже в следующем году решил баллотироваться на пост президента.

Президентские выборы 1994 года

В 1994 году Кучма победил на президентских выборах. Во втором туре он опередил действующего на тот момент президента Леонида Кравчука и стал вторым президентом независимой Украины. Кучма занимал президентский пост в 1994–1999 и 1999–2004 годах.

Леонид Кучма приносит присягу на верность Украине в 1994 году. Фото из архива

Его первый президентский срок пришелся на время масштабных экономических и политических перемен. Украина постепенно формировала собственные государственные институты, денежную систему и законодательную базу.

Одним из ключевых событий этого периода стало принятие Конституции Украины в 1996 году. При президентстве Кучмы также состоялась денежная реформа и введение гривны.

Второй президентский срок Кучмы

В 1999 году Кучма во второй раз победил на президентских выборах. Его соперником во втором туре был лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

Второй срок Кучмы пришелся на период экономического роста и одновременно острых политических конфликтов. В это время в Украине усилилась роль крупных бизнес-групп, которые впоследствии стали известны как олигархические группы.

Оранжевая революция

В 2004 году заканчивался второй президентский срок Кучмы. Президентские выборы между Виктором Януковичем и Виктором Ющенко сопровождались масштабным политическим кризисом.

После объявления результатов второго тура, которые значительная часть общества считала сфальсифицированными, начались массовые протесты. Оранжевая революция завершилась повторным голосованием, по результатам которого президентом Украины стал Виктор Ющенко.

По истечении президентского срока в 2005 году Кучма покинул активную государственную должность.

Кучма после президентства

Несмотря на завершение президентской карьеры, Кучма не исчез из украинской политики. Он оставался публичной фигурой и принимал участие в международных и дипломатических процессах.

Особенно заметной стала его роль после начала российской агрессии против Украины в 2014 году. Кучма представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. В 2019 году Владимир Зеленский представил его в качестве нового главы украинской делегации в ТКГ.

Леонид Кучма и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В ходе работы группы Кучма принимал участие в переговорах о прекращении боевых действий, обмене пленными и других вопросах, связанных с войной на Донбассе. По данным Офиса президента, за время работы ТКГ удалось, в частности, вернуть из плена более 3 тысяч украинских военных и гражданских лиц.

Как сообщали Новини.LIVE, Леонид Кучма отказался от польского ордена "Белого Орла", который получил в 1997 году, после решения президента Польши Кароля Навроцкого в отношении Владимира Зеленского. Экс-президент пояснил, что во время своего президентства считал развитие отношений с Польшей одним из ключевых направлений и вместе с Александром Квасьневским работал над историческим примирением двух народов. В то же время Кучма подчеркнул, что не может согласиться с ситуацией, когда другое государство определяет, кого Украина должна уважать в своей истории.

Также Новини.LIVE писали, что в начале президентства Владимир Зеленский обращался к Леониду Кучме за советами по поводу работы на посту главы государства. При этом Кучма не рассказал, о чем именно они говорили, а впоследствии Зеленский перестал обращаться к нему за консультациями. Экс-президент считает это правильным, поскольку действующий глава государства имеет доступ к актуальной информации, общается с военными и экспертами и принимает решения уже с учетом современных обстоятельств.