Гарантии безопасности для Украины — глава МИД Британии сделал заявление

Дэвид Лэмми. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Украине нужны гарантии безопасности. В частности, даже еще до вступления в НАТО.

Об этом Дэвид Лэмми сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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Гарантии безопасности для Украины

"У нас есть общая ответственность. Мы союзники, которые поощряли Украину отдать ядерное оружие, а я знаю, что в Украине есть обсуждение, что было бы, если бы они этого не сделали. Мы смотрим на разные конфликты, то есть разные гарантии безопасности", — отметил Лэмми.

По его словам, США предоставляют их для Южной Кореи и Израиля.

Министр подчеркнул, что Украине также эти гарантии понадобятся, даже до вступления в НАТО.

Напомним, Лэмми отметил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах.

Также спецпредставитель президента США Кит Келлог высказался относительно санкций против РФ. По его мнению, необходимы такие ограничения, которые наносят существенный удар по экономике страны.