Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Лэмми отметил, что Украине нужны гарантии до вступления в НАТО arrow

Лэмми отметил, что Украине нужны гарантии до вступления в НАТО

15 февраля 2025 20:27
Аркадий Пастула - Редактор
Гарантии безопасности для Украины — глава МИД Британии сделал заявление
Дэвид Лэмми. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
Аркадий Пастула - Редактор

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Украине нужны гарантии безопасности. В частности, даже еще до вступления в НАТО.

Об этом Дэвид Лэмми сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины

"У нас есть общая ответственность. Мы союзники, которые поощряли Украину отдать ядерное оружие, а я знаю, что в Украине есть обсуждение, что было бы, если бы они этого не сделали. Мы смотрим на разные конфликты, то есть разные гарантии безопасности", — отметил Лэмми.

По его словам, США предоставляют их для Южной Кореи и Израиля.

Министр подчеркнул, что Украине также эти гарантии понадобятся, даже до вступления в НАТО.

Напомним, Лэмми отметил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах.

Также спецпредставитель президента США Кит Келлог высказался относительно санкций против РФ. По его мнению, необходимы такие ограничения, которые наносят существенный удар по экономике страны.

Великобритания НАТО МИД Украина безопасность
Реклама
Реклама
Реклама