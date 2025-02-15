Гарантии безопасности для Украины — глава МИД Британии сделал заявление

Лэмми отметил, что Украине нужны гарантии до вступления в НАТО
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Украине нужны гарантии безопасности. В частности, даже еще до вступления в НАТО.
Об этом Дэвид Лэмми сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.
Гарантии безопасности для Украины
"У нас есть общая ответственность. Мы союзники, которые поощряли Украину отдать ядерное оружие, а я знаю, что в Украине есть обсуждение, что было бы, если бы они этого не сделали. Мы смотрим на разные конфликты, то есть разные гарантии безопасности", — отметил Лэмми.
По его словам, США предоставляют их для Южной Кореи и Израиля.
Министр подчеркнул, что Украине также эти гарантии понадобятся, даже до вступления в НАТО.
Напомним, Лэмми отметил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах.
Также спецпредставитель президента США Кит Келлог высказался относительно санкций против РФ. По его мнению, необходимы такие ограничения, которые наносят существенный удар по экономике страны.
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