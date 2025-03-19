Лина Костенко получила поздравления от Валерия Залужного

Валерий Залужный с Линой Костенко. Фото: Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравил легендарную украинскую писательницу и поэтессу Лину Костенко с днем рождения. Он отметил ее смелость, талант и непоколебимую гражданскую позицию.

Поздравление Валерий Залужный опубликовал поздравление в Telegram.

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"Искренняя. Смелая. Свободная. Яркая. Талантливая. Всегда современная и актуальная. Непоколебимая и решительная. Ее слово — в самое сердце. Пронизывает, волнует, чеканит в памяти. Многая лета, госпожа Лина. Для меня большая честь знать Вас", — написал Валерий Залужный.

Публикация Валерия Залужного. Фото: скриншот

Кто такая Лина Костенко

Лина Костенко — знаковая фигура украинской литературы, автор легендарных поэтических сборников "Над берегами вечной реки", "Маруся Чурай", "Записки украинского сумасшедшего" и многих других.

Она была одной из центральных фигур шестидесятнического движения, подверглась притеснениям от советской власти, но осталась непоколебимой в своей творческой и гражданской позиции. Ее поэзия является источником вдохновения для многих поколений украинцев, а ее острое слово остается актуальным и сегодня.

Сегодня, 19 марта, писательнице и поэтессе исполнилось 95 лет.

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А искусственный интеллект оживил лучшие стихи Лины Костенко.