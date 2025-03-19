Ліна Костенко отримала привітання від Валерія Залужного

Валерій Залужний із Ліною Костенко. Фото: Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав легендарну українську письменницю та поетесу Ліну Костенко з днем народження. Він відзначив її сміливість, талант і непохитну громадянську позицію.

Привітання Валерій Залужний опублікував привітання у Telegram.

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"Щира. Смілива. Вільна. Яскрава. Талановита. Завжди сучасна і актуальна. Непохитна та рішуча. Її слово — в саме серце. Пронизує, хвилює, карбує в пам'яті. Многая літа, пані Ліно. Для мене велика честь знати Вас", — написав Валерій Залужний.

Публікація Валерія Залужного. Фото: скриншот

Хто така Ліна Костенко

Ліна Костенко – знакова постать української літератури, авторка легендарних поетичних збірок "Над берегами вічної ріки", "Маруся Чурай", "Записки українського самашедшого" та багатьох інших.

Вона була однією з центральних фігур шістдесятницького руху, зазнала утисків від радянської влади, але залишилася непохитною у своїй творчій і громадянській позиції. Її поезія є джерелом натхнення для багатьох поколінь українців, а її гостре слово залишається актуальним і сьогодні.

Сьогодні, 19 березня, письменниці та поетесі виповнилось 95 років.

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