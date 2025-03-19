Ліна Костенко отримала привітання від Валерія Залужного

Легенда української літератури — Ліну Костенко привітав Залужний
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав легендарну українську письменницю та поетесу Ліну Костенко з днем народження. Він відзначив її сміливість, талант і непохитну громадянську позицію.
Привітання Валерій Залужний опублікував привітання у Telegram.
Залужний привітав Ліну Костенко
"Щира. Смілива. Вільна. Яскрава. Талановита. Завжди сучасна і актуальна. Непохитна та рішуча. Її слово — в саме серце. Пронизує, хвилює, карбує в пам'яті. Многая літа, пані Ліно. Для мене велика честь знати Вас", — написав Валерій Залужний.
Хто така Ліна Костенко
Ліна Костенко – знакова постать української літератури, авторка легендарних поетичних збірок "Над берегами вічної ріки", "Маруся Чурай", "Записки українського самашедшого" та багатьох інших.
Вона була однією з центральних фігур шістдесятницького руху, зазнала утисків від радянської влади, але залишилася непохитною у своїй творчій і громадянській позиції. Її поезія є джерелом натхнення для багатьох поколінь українців, а її гостре слово залишається актуальним і сьогодні.
Сьогодні, 19 березня, письменниці та поетесі виповнилось 95 років.
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