Тушила топливный кризис, запускала еОселю и учит украинцев покупать свое — у Юлии Свириденко день рождения

Премьер Юлия Свириденко. Фото: Офис президента

Она гасила топливный кризис, запускала "еОселю" и учит украинцев покупать свое. Она отвечает за то, чтобы экономика не упала, бизнес работал, а в бюджете были деньги — премьер Юлия Свириденко сегодня празднует юбилей.

Новини.LIVE знакомят читателей с одной самых влиятельных женщин в украинской политике.

Стремительный взлет

Юлия Свириденко в Черниговской ОГА. Фото: Черниговская ОГА

Карьера Свириденко — это вертикальный взлет. Родилась в Чернигове. Начинала в частном секторе (оценка недвижимости, банковское дело), а в большую политику зашла через регионы.

В 2015 году она пришла в Черниговскую ОГА. Через несколько лет — уже в Министерстве экономики. Затем — Офис президента. А с ноября 2021 года — правительство.

Она не является типичным политиком из телевизора. Свириденко — технократ. Она говорит на языке цифр, Excel-таблиц и KPI, а не громких лозунгов.

Юлия Свириденко владеет английским, китайским и японским языками.

Кризисный менеджер 2022-го

Юлия Свириденко на одном из украинских производств. Фото: Facebook Юлии Свириденко

Настоящий экзамен начался с первыми взрывами. Весной 2022 года Украина осталась без топлива. Россия разбомбила нефтебазы и Кременчугский НПЗ. На заправках — километровые очереди.

Свириденко пришлось решать задачу со звездочкой: перестроить логистику целой страны за считанные недели.

Топливо начали возить бензовозами из Европы. Рынок либерализовали. Очереди исчезли. Это была ее первая большая победа в правительстве военного времени.

"Сделано в Украине"

Сейчас ее премьерство ассоциируется с главным экономическим курсом государства — поддержкой национального производителя.

Юлия продвигает идею: покупать украинское — это вопрос выживания. Под ее руководством запустили программу "Сделано в Украине", кэшбек за покупку отечественных товаров и гранты для малого бизнеса. Она же курирует ипотечную программу "еОселя", которая дала жилье тысячам семей.

Дипломатия денег

Юлия Свириденко подписывает соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления Украины. Фото: Facebook Юлии Свириденко

Еще один из "фронтов" Свириденко — это переговоры с МВФ, Еврокомиссией и донорами. Именно ее команда работала над планом Ukraine Facility, который гарантирует нам 50 миллиардов евро от ЕС.

Чиновница занимается вопросами страхования военных рисков, чтобы инвесторы не боялись заходить в Украину, пока здесь звучат сирены.

Гуманитарное разминирование

Еще один приоритет главы правительства — разминирование. Свириденко координирует очистку украинских земель. Она не устает повторять: без безопасных полей не будет урожая, а без урожая — экспорта. Свириденко ищет машины для разминирования по всему миру и привлекает партнеров, чтобы фермеры могли вернуться к работе.

В 40 лет Юлия Свириденко имеет влияние, о котором многие мечтают всю жизнь. Но это влияние идет в комплекте с колоссальной ответственностью за кошельки и жизни миллионов украинцев.

Ранее Юлия Свириденко сообщила, что около 17,7 миллиона украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку". В рамках этой инициативы они получили по 1000 грн.

Также премьер надеется, что нового министра энергетики назначат уже скоро. Это может случиться в ближайшие недели или месяцы.