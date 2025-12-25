Гасила паливну кризу, запускала єОселю і вчить українців купувати своє - у Юлії Свириденко день народження

Прем'єрка Юлія Свириденко. Фото: Офіс президента

Вона гасила паливну кризу, запускала "єОселю" і вчить українців купувати своє. Вона відповідає за те, щоб економіка не впала, бізнес працював, а в бюджеті були гроші — прем'єрка Юлія Свириденко сьогодні святкує ювілей.

Новини.LIVE знайомлять читачів з однією найвпливовіших жінок в українській політиці.

Стрімкий зліт

Юлія Свириденко у Чернігівській ОДА. Фото: Чернігівська ОДА

Кар'єра Свириденко — це вертикальний зліт. Народилася у Чернігові. Починала в приватному секторі (оцінка нерухомості, банківська справа), а у велику політику зайшла через регіони.

У 2015 році вона прийшла в Чернігівську ОДА. За кілька років — уже в Міністерстві економіки. Потім — Офіс президента. А з листопада 2021 року — уряд.

Вона не є типовим політиком з телевізора. Свириденко — технократ. Вона говорить мовою цифр, Excel-таблиць та KPI, а не гучних гасел.

Юлія Свириденко володіє англійською, китайською та японською мовами.

Кризовий менеджер 2022-го

Юлія Свириденко на одному з українських виробництв. Фото: Facebook Юлії Свириденко

Справжній іспит почався з першими вибухами. Навесні 2022 року Україна залишилася без пального. Росія розбомбила нафтобази та Кременчуцький НПЗ. На заправках — кілометрові черги.

Свириденко довелося розв'язувати задачу із зірочкою: перебудувати логістику цілої країни за лічені тижні.

Пальне почали возити бензовозами з Європи. Ринок лібералізували. Черги зникли. Це була її перша велика перемога в уряді воєнного часу.

"Зроблено в Україні"

Зараз її прем'єрки асоціюється з головним економічним курсом держави — підтримкою національного виробника.

Юлія просуває ідею: купувати українське — це питання виживання. Під її керівництвом запустили програму "Зроблено в Україні", кешбек за купівлю вітчизняних товарів та гранти для малого бізнесу. Вона ж курує іпотечну програму "єОселя", яка дала житло тисячам родин.

Дипломатія грошей

Юлія Свириденко підписує угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови України. Фото: Facebook Юлії Свириденко

Ще один з "фронтів" Свириденко — це переговори з МВФ, Єврокомісією та донорами. Саме її команда працювала над планом Ukraine Facility, який гарантує нам 50 мільярдів євро від ЄС.

Чиновниця займається питаннями страхування воєнних ризиків, щоб інвестори не боялися заходити в Україну, поки тут лунають сирени.

Гуманітарне розмінування

Ще один пріоритет очільниці уряду — розмінування. Свириденко координує очищення українських земель. Вона не втомлюється повторювати: без безпечних полів не буде врожаю, а без врожаю — експорту. Свириденко шукає машини для розмінування по всьому світу і залучає партнерів, щоб фермери могли повернутися до роботи.

У 40 років Юлія Свириденко має вплив, про який багато хто мріє все життя. Але цей вплив іде в комплекті з колосальною відповідальністю за гаманці та життя мільйонів українців.

Раніше Юлія Свириденко повідомила, що близько 17,7 мільйона українців подали заявку на "Зимову підтримку". В рамках цієї ініціативи вони отримали по 1000 грн.

Також прем'єрка сподівається, що нового міністра енергетики призначать вже скоро. Це може трапитися найближчими тижнями або місяцями.