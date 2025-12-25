Відео
Леді "Зроблено в Україні" — у прем'єрки Юлії Свириденко ювілей

Леді "Зроблено в Україні" — у прем'єрки Юлії Свириденко ювілей

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 07:03
Гасила паливну кризу, запускала єОселю і вчить українців купувати своє - у Юлії Свириденко день народження
Прем'єрка Юлія Свириденко. Фото: Офіс президента

Вона гасила паливну кризу, запускала "єОселю" і вчить українців купувати своє. Вона відповідає за те, щоб економіка не впала, бізнес працював, а в бюджеті були гроші — прем'єрка Юлія Свириденко сьогодні святкує ювілей. 

Новини.LIVE знайомлять читачів з однією найвпливовіших жінок в українській політиці.

Стрімкий зліт

Леді "Зроблено в Україні" - у прем'єрки Юлії Свириденко ювілей - фото 1
Юлія Свириденко у Чернігівській ОДА. Фото: Чернігівська ОДА

Кар'єра Свириденко — це вертикальний зліт. Народилася у Чернігові. Починала в приватному секторі (оцінка нерухомості, банківська справа), а у велику політику зайшла через регіони.

У 2015 році вона прийшла в Чернігівську ОДА. За кілька років — уже в Міністерстві економіки. Потім — Офіс президента. А з листопада 2021 року — уряд.

Вона не є типовим політиком з телевізора. Свириденко — технократ. Вона говорить мовою цифр, Excel-таблиць та KPI, а не гучних гасел.

Юлія Свириденко володіє англійською, китайською та японською мовами.

Кризовий менеджер 2022-го

Леді "Зроблено в Україні" - у прем'єрки Юлії Свириденко ювілей - фото 2
Юлія Свириденко на одному з українських виробництв. Фото: Facebook Юлії Свириденко

Справжній іспит почався з першими вибухами. Навесні 2022 року Україна залишилася без пального. Росія розбомбила нафтобази та Кременчуцький НПЗ. На заправках — кілометрові черги.

Свириденко довелося розв'язувати задачу із зірочкою: перебудувати логістику цілої країни за лічені тижні.

Пальне почали возити бензовозами з Європи. Ринок лібералізували. Черги зникли. Це була її перша велика перемога в уряді воєнного часу.

"Зроблено в Україні"

Зараз її прем'єрки асоціюється з головним економічним курсом держави — підтримкою національного виробника.

Юлія просуває ідею: купувати українське — це питання виживання. Під її керівництвом запустили програму "Зроблено в Україні", кешбек за купівлю вітчизняних товарів та гранти для малого бізнесу. Вона ж курує іпотечну програму "єОселя", яка дала житло тисячам родин.

Дипломатія грошей

Леді "Зроблено в Україні" - у прем'єрки Юлії Свириденко ювілей - фото 3
Юлія Свириденко підписує угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови України. Фото: Facebook Юлії Свириденко

Ще один з "фронтів" Свириденко — це переговори з МВФ, Єврокомісією та донорами. Саме її команда працювала над планом Ukraine Facility, який гарантує нам 50 мільярдів євро від ЄС.

Чиновниця займається питаннями страхування воєнних ризиків, щоб інвестори не боялися заходити в Україну, поки тут лунають сирени.

Гуманітарне розмінування

Ще один пріоритет очільниці уряду — розмінування. Свириденко координує очищення українських земель. Вона не втомлюється повторювати: без безпечних полів не буде врожаю, а без врожаю — експорту. Свириденко шукає машини для розмінування по всьому світу і залучає партнерів, щоб фермери могли повернутися до роботи.

У 40 років Юлія Свириденко має вплив, про який багато хто мріє все життя. Але цей вплив іде в комплекті з колосальною відповідальністю за гаманці та життя мільйонів українців.

Раніше Юлія Свириденко повідомила, що близько 17,7 мільйона українців подали заявку на "Зимову підтримку". В рамках цієї ініціативи вони отримали по 1000 грн.

Також  прем'єрка сподівається, що нового міністра енергетики призначать вже скоро. Це може трапитися найближчими тижнями або місяцями.

Кабінет міністрів політики Юлія Свириденко уряд день народження
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
