Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"

Відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 19:12
Зимова підтримка — скільки українців подали заявку
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Близько 17,7 мільйона українців подали заявку на "Зимову підтримку". В рамках цієї ініціативи вони отримали по 1000 грн.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець. 

Реклама
Читайте також:

Скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"

"17,7 млн українців подали заявку на "Зимову підтримку"", — сказала прем'єрка. 

За її словами, здебільшого 1000 гривень громадяни використовують на комунальні послуги, аптечні мережі та продукти харчування. 

Також Свириденко додала, що для того, щоб подати заявку, залишилося ще два дні, тобто до 24 грудня.

Нагадаємо, раніше ми писали, в яких магазинах вже можна купити продукти в рамках "Зимової підтримки". Таку можливість дали 1160 закладів. 

Також ми повідомляли, кому не виплатять 1000 грн цього року. Частина заявників уже отримала виплату, проте гроші доступні не всім.

Володимир Зеленський гроші Юлія Свириденко тисяча Зеленського підтримка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації