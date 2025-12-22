Зимова підтримка — скільки українців подали заявку

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Близько 17,7 мільйона українців подали заявку на "Зимову підтримку". В рамках цієї ініціативи вони отримали по 1000 грн.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"

"17,7 млн українців подали заявку на "Зимову підтримку"", — сказала прем'єрка.

За її словами, здебільшого 1000 гривень громадяни використовують на комунальні послуги, аптечні мережі та продукти харчування.

Також Свириденко додала, що для того, щоб подати заявку, залишилося ще два дні, тобто до 24 грудня.

