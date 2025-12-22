Зимняя поддержка — сколько украинцев подали заявку

Премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Около 17,7 миллиона украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку". В рамках этой инициативы они получили по 1000 грн.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Сколько украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку"

"17,7 млн украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку"", — сказала премьер-министр.

По ее словам, в основном 1000 гривен граждане используют на коммунальные услуги, аптечные сети и продукты питания.

Также Свириденко добавила, что для того, чтобы подать заявку, осталось еще два дня, то есть до 24 декабря.

