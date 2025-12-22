Видео
Известно, сколько украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку"

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 19:12
Зимняя поддержка — сколько украинцев подали заявку
Премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Около 17,7 миллиона украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку". В рамках этой инициативы они получили по 1000 грн.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Читайте также:

"17,7 млн украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку"", — сказала премьер-министр.

По ее словам, в основном 1000 гривен граждане используют на коммунальные услуги, аптечные сети и продукты питания.

Также Свириденко добавила, что для того, чтобы подать заявку, осталось еще два дня, то есть до 24 декабря.

Напомним, ранее мы писали, в каких магазинах уже можно купить продукты в рамках "Зимней поддержки". Такую возможность дали 1160 заведений.

Также мы сообщали, кому не выплатят 1000 грн в этом году. Часть заявителей уже получила выплату, однако деньги доступны не всем.

Владимир Зеленский деньги Юлия Свириденко тысяча Зеленского поддержка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
