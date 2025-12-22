Зимняя поддержка — сколько украинцев подали заявку

Известно, сколько украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку"
Около 17,7 миллиона украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку". В рамках этой инициативы они получили по 1000 грн.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.
Сколько украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку"
"17,7 млн украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку"", — сказала премьер-министр.
По ее словам, в основном 1000 гривен граждане используют на коммунальные услуги, аптечные сети и продукты питания.
Также Свириденко добавила, что для того, чтобы подать заявку, осталось еще два дня, то есть до 24 декабря.
Напомним, ранее мы писали, в каких магазинах уже можно купить продукты в рамках "Зимней поддержки". Такую возможность дали 1160 заведений.
Также мы сообщали, кому не выплатят 1000 грн в этом году. Часть заявителей уже получила выплату, однако деньги доступны не всем.
Читайте Новини.LIVE!