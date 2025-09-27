Рютте назвал Лаврова министром времен Иисуса Христа и призвал не обращать на его слова внимание

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и ЕС находятся в состоянии войны с Россией. Он в очередной раз назвал "кризис в Украине" провокацией Запада.

О таком заявлении Лаврова сообщает российское агентство ТАСС.

Реклама

Читайте также:

Что так разозлило Лаврова

Глава МИД РФ сказал, что североатлантический блок (НАТО) и Евросоюз "руками Украины" ведут войну против России. Это заявление Лавров сделал в обоснование довода о том, что Запад, по его мнению, отказался от соблюдения принципов Устава ООН, удовлетворяя свои "неоколониальные амбиции".

"Наглядный пример — спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют", — заявил Лавров.

Следствием этого становится "рост глобальной нестабильности и увеличение региональных конфликтов".

Как Рютте поставил на место Лаврова

В свою очередь глава НАТО Марк Рютте выступая на телеканале Fox News жестко прошелся по Лаврову. Он сказал, что на слова российского чиновника не надо обращать внимания, потому что он работает в МИД "со времен Иисуса Христа".

"С тех пор ничего полезного никогда не вылетало из его уст. Не обращайте на него слишком много внимания", — сказал Рютте.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на угрозы НАТО сбивать самолеты РФ в их пространстве. Москва заявила, что это приведет "к опасным последствиям".

Также мы информировали, что госсекретарь США Марко Рубио встречался в Нью-Йорке с Лавровым. Рубио снова призвал Кремль прекратить убийства украинцев.