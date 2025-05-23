Лавров оправдал продолжение войны в Украине - что известно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вспомнил нелепое оправдание войны против Украины - якобы защита русскоязычных. Москва снова заявляет о намерении их "спасти".

Об этом пишут росСМИ.

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"Мы не можем оставить людей под властью того режима, который сейчас там находится", — выдал Лавров, рассуждая об Украине.

Представитель страны-агрессора заявил, что Россия не допустит ситуации, когда после окончания боевых действий украинцы будут жить по законам, которые приняты во время президентства Зеленского.

"На территории Украины... миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной. И оставить их под руководством хунты, которая запретила даже разговаривать на русском языке, только думать еще не запретили, это будет как раз очень большим преступлением", — продолжил свои фантазии глава МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение, что украинская власть является "нелегитимной". Он подчеркнул, что для заключения мирного соглашения Украине необходимо сперва провести выборы.

До этого аналитики Института изучения войны провели детальный анализ заявлений российских чиновников, которые утверждают о "нелегитимности" украинской власти.