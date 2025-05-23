Лавров виправдав продовження війни в Україні - що відомо

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров згадав безглузде виправдання війни проти України — нібито захист російськомовних. Москва знову заявляє про намір їх "врятувати".

Про це пишуть росЗМІ.

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"Ми не можемо залишити людей під владою того режиму, який зараз там перебуває", — видав Лавров, розмірковуючи про Україну.

Представник країни-агресора заявив, що Росія не допустить ситуації, коли після закінчення бойових дій українці будуть жити за законами, які прийняті під час президентства Зеленського.

"На території України... мільйони людей розмовляють російською мовою, вона для них рідна. І залишити їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською мовою, тільки думати ще не заборонили, це буде якраз дуже великим злочином", — продовжив свої фантазії глава МЗС РФ.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров висловив думку, що українська влада є "нелегітимною". Він підкреслив, що для укладення мирної угоди Україні необхідно спершу провести вибори.

До цього аналітики Інституту вивчення війни провели детальний аналіз заяв російських посадовців, які стверджують про "нелегітимність" української влади.