Квартал 95 прокомментировал Новини.LIVE скандал по Скадовску

Выступление 95 Квартала. Фото: скриншот

Студия "Квартал 95" не имела целью оскорбить чувство скадовцев и украинцев с оккупированных территорий. Напротив — в новогоднем выступлении о переселенке из Скадовска команда хотела отметить то, что нужно пытаться переходить на украинский, не боясь ошибок.

Об этом "Квартал 95" сообщил в ответ на запрос Новини.LIVE.

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Команда "Квартала 95" объяснила, что скандальный новогодний номер был совсем не о людях с оккупированных территорий, а о девушке, которая пытается перейти на украинский язык.

"В выпусках "Вечернего Квартала" мы шутим над собой, над собственными недостатками и, конечно, иногда гиперболизируем. Это был именно такой случай. Мы хотели показать, что никогда не поздно учиться говорить по-украински, даже если ты до этого на ней не разговаривал. люди до сих пор не переходят на украинский, потому что боятся ошибок. Лучший способ преодолеть страх — посмеяться над ним", — говорится в ответе студии.

Команда подчеркнула, что не хотела никого обидеть этим номером. Однако приносит извинения за такое недоразумение.

"Мы любим и уважаем всех скадовцев и всех украинцев, которые ждут возвращения домой на оккупированных территориях. Мы уважаем всех, кто не забывает украинский язык, находясь во временной оккупации, и тех, кто прилагает усилия для перехода на украинский язык на свободной земле", — ответили в "Квартале 95".

Также Квартал подчеркнул, что не стоит раздувать измену после этого номера, ведь это будет только разъединять народ и только будет играть на руку врагу.

Напомним, речь идет о новогодней сценке "Квартала 95", в которой показали как переселенка из Скадовска переезжает в Закарпатье и пытается говорить по-украински. При этом совершая ошибки типа "сиськадовска" вместо "со Скадовска".

После разворачивания скандала пользователи соцсетей нашли старые фото актрисы Ирины Гатун, сыгравшей переселенку, где она отдыхает в оккупированном Крыму.

Городской голова Скадовска также отреагировал на выступление "Квартала 95". Он сообщил Новини.LIVE, что это выступление оскорбило скадовчан и они ждут официальных извинений.