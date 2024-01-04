Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Квартал 95 прокомментировал Новини.LIVE скандал по Скадовску arrow

Квартал 95 прокомментировал Новини.LIVE скандал по Скадовску

4 января 2024 13:47
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Квартал 95 прокомментировал Новини.LIVE скандал по Скадовску
Выступление 95 Квартала. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Студия "Квартал 95" не имела целью оскорбить чувство скадовцев и украинцев с оккупированных территорий. Напротив — в новогоднем выступлении о переселенке из Скадовска команда хотела отметить то, что нужно пытаться переходить на украинский, не боясь ошибок.

Об этом "Квартал 95" сообщил в ответ на запрос Новини.LIVE.

Читайте также:

Объяснение скандала от 95 Квартала

Команда "Квартала 95" объяснила, что скандальный новогодний номер был совсем не о людях с оккупированных территорий, а о девушке, которая пытается перейти на украинский язык.

"В выпусках "Вечернего Квартала" мы шутим над собой, над собственными недостатками и, конечно, иногда гиперболизируем. Это был именно такой случай. Мы хотели показать, что никогда не поздно учиться говорить по-украински, даже если ты до этого на ней не разговаривал. люди до сих пор не переходят на украинский, потому что боятся ошибок. Лучший способ преодолеть страх — посмеяться над ним", — говорится в ответе студии.

Команда подчеркнула, что не хотела никого обидеть этим номером. Однако приносит извинения за такое недоразумение.

"Мы любим и уважаем всех скадовцев и всех украинцев, которые ждут возвращения домой на оккупированных территориях. Мы уважаем всех, кто не забывает украинский язык, находясь во временной оккупации, и тех, кто прилагает усилия для перехода на украинский язык на свободной земле", — ответили в "Квартале 95".

Также Квартал подчеркнул, что не стоит раздувать измену после этого номера, ведь это будет только разъединять народ и только будет играть на руку врагу.

Напомним, речь идет о новогодней сценке "Квартала 95", в которой показали как переселенка из Скадовска переезжает в Закарпатье и пытается говорить по-украински. При этом совершая ошибки типа "сиськадовска" вместо "со Скадовска".

После разворачивания скандала пользователи соцсетей нашли старые фото актрисы Ирины Гатун, сыгравшей переселенку, где она отдыхает в оккупированном Крыму.

Городской голова Скадовска также отреагировал на выступление "Квартала 95". Он сообщил Новини.LIVE, что это выступление оскорбило скадовчан и они ждут официальных извинений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме