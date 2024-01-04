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Квартал 95 прокоментував Новини.LIVE скандал щодо Скадовська

4 січня 2024 13:47
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Квартал 95 прокоментував Новини.LIVE скандал щодо Скадовська
Виступ 95 Кварталу. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Студія "Квартал 95" не мала на меті образити почуття скадовців та українців з окупованих територій. Навпаки — у новорічному виступі про переселенку зі Скадовська команда хотіла наголосити на тому, що потрібно намагатись переходити на українську, не боячись помилок. 

Про це "Квартал 95" повідомив у відповідь на запит Новини.LIVE.

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Пояснення скандалу від 95 Кварталу

Команда "Кварталу 95" пояснила, що скандальний новорічний номер був зовсім не про людей з окупованих територій, а про дівчину, яка намагається перейти на українську. 

"У випусках "Вечірнього Кварталу" ми жартуємо над собою, над власними недоліками та, звісно, іноді гіперболізуємо. Це був саме такий випадок. Ми хотіли показати, що ніколи не пізно вчитися говорити українською, навіть якщо ти до цього нею не розмовляв. Деякі люди і досі не переходять на українську, бо бояться помилок. Кращий спосіб подолати страх — посміятися над ним", — йдеться у відповіді студії. 

Команда наголосила, що не хотіла нікого образити цим номером. Однак приносить вибачення за таке непорозуміння.

"Ми любимо і поважаємо усіх скадовців та всіх українців, які чекають на повернення додому на окупованих територіях. Ми поважаємо всіх, хто не забуває українську мову, перебуваючи у тимчасовій окупації, та тих, хто докладає зусиль для переходу на українську мову на вільній землі", — відповіли у "Кварталі 95". 

Також Квартал наголосив, що не варто роздувати "зраду" після цього номера, адже це лише розʼєднуватиме народ та лише гратиме на руку ворогові. 

Нагадаємо, йдеться про новорічну сценку "Кварталу 95", у якій показали як переселенка зі Скадовська переїздить до Закарпаття та намагається говорити українською. При цьому роблячи помилки на кшталт "сіськадовська" замість "зі Скадовська". 

Після розгортання скандалу користувачі соцмереж знайшли старі фото акторки Ірини Гатун, яка зіграла переселенку, де та відпочиває в окупованому Криму. 

Міський голова Скадовська також відреагував на виступ "Кварталу 95". Він повідомив Новини.LIVE, що цей виступ образив скадовчан та вони чекають на офіційні вибачення. 

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