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Мер Скадовська прокоментував Новини.LIVE виступ Кварталу 95

3 січня 2024 14:37
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Мер Скадовська прокоментував Новини.LIVE виступ Кварталу 95
Новорічний виступ 95 Кварталу. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Мешканці тимчасово окупованого Скадовська та вимушені переселенці з міста обурені виступом 95 Кварталу на Новий рік. Тим часом, представники студії досі не відреагували на прохання мера міста вибачитись за виступ. 

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. 

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Люди зі Скадовська досі обурені виступом 95 Кварталу, особливо за невідповідність дійсності.

"Справа в тому, що те, що показали, такого і близько в Скадовську немає. Тобто, немає таких людей, і ніхто так не розмовляє. Зрозуміло, що показували якийсь збірний образ, але ж конкретику сказали, то уже хай думають, що казати", — розповів Олександр Яковлєв.

На думку мера міста, такі виступи сприяють лише розʼєднанню людей, а зовсім не єдності народу.

"Знову ж поділили на тих, хто вміє говорити українською і ні, одні посміялися з інших. То не є добре. Зараз треба навпаки робити такі речі, щоб люди відчували себе одним цілим", — вважає міський голова Скадовська. 

Тим часом ні студія "Квартал 95", ні представники телеканалу "1+1" досі не вийшли на звʼязок з мером міста і не вибачились перед містянами. 

"Люди сподіваються і вірять, що Скадовськ буде звільнено. А коли таке показують по телебаченню, то можуть бути думки, що це і нікому не потрібно. Але це не так насправді, тому Скадовськ однозначно буде звільнено", — переконаний мер Яковлєв.

Нагадаємо, гумористи "95 Кварталу" в новорічну ніч розіграли сценку про дівчинку зі Скадовська, яка переїжджає до Закарпаття і намагається говорити українською. 

При цьому, вона припускається помилок. Приміром, говорячи, що вона "сіськадовська", маючи на увазі, що "зі Скадовська". 

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