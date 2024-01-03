Мер Скадовська прокоментував Новини.LIVE виступ Кварталу 95

Новорічний виступ 95 Кварталу. Фото: скриншот

Мешканці тимчасово окупованого Скадовська та вимушені переселенці з міста обурені виступом 95 Кварталу на Новий рік. Тим часом, представники студії досі не відреагували на прохання мера міста вибачитись за виступ.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

Читайте також:

Скандал зі студією "Квартал 95"

Люди зі Скадовська досі обурені виступом 95 Кварталу, особливо за невідповідність дійсності.

"Справа в тому, що те, що показали, такого і близько в Скадовську немає. Тобто, немає таких людей, і ніхто так не розмовляє. Зрозуміло, що показували якийсь збірний образ, але ж конкретику сказали, то уже хай думають, що казати", — розповів Олександр Яковлєв.

На думку мера міста, такі виступи сприяють лише розʼєднанню людей, а зовсім не єдності народу.

"Знову ж поділили на тих, хто вміє говорити українською і ні, одні посміялися з інших. То не є добре. Зараз треба навпаки робити такі речі, щоб люди відчували себе одним цілим", — вважає міський голова Скадовська.

Тим часом ні студія "Квартал 95", ні представники телеканалу "1+1" досі не вийшли на звʼязок з мером міста і не вибачились перед містянами.

"Люди сподіваються і вірять, що Скадовськ буде звільнено. А коли таке показують по телебаченню, то можуть бути думки, що це і нікому не потрібно. Але це не так насправді, тому Скадовськ однозначно буде звільнено", — переконаний мер Яковлєв.

Нагадаємо, гумористи "95 Кварталу" в новорічну ніч розіграли сценку про дівчинку зі Скадовська, яка переїжджає до Закарпаття і намагається говорити українською.

При цьому, вона припускається помилок. Приміром, говорячи, що вона "сіськадовська", маючи на увазі, що "зі Скадовська".