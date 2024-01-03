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Мэр Скадовска прокомментировал Новини.LIVE номер Квартала 95

3 января 2024 14:37
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Мэр Скадовска прокомментировал Новини.LIVE номер Квартала 95
Новогоднее выступление 95 квартала. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Жители временно оккупированного Скадовска и вынужденные переселенцы возмущены выступлением 95 Квартала на Новый год. Тем временем представители студии до сих пор не отреагировали на просьбу мэра города извиниться за выступление.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал мэр Скадовска Александр Яковлев.

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Люди из Скадовска до сих пор возмущены выступлением 95 Квартала, особенно за несоответствие действительности.

"Дело в том, что то, что показали, такого и близко в Скадовске нет. То есть нет таких людей, и никто так не разговаривает. Понятно, что показывали какой-то сборный образ, но конкретику сказали, то пусть думают, что говорить", — рассказал Александр Яковлев.

По мнению мэра города, такие выступления способствуют только разъединению людей, а вовсе не единству народа.

"Снова же поделили на тех, кто умеет говорить по-украински и нет, одни посмеялись над другими. Это не хорошо. Сейчас надо наоборот делать такие вещи, чтобы люди чувствовали себя одним целым", — считает городской голова Скадовска.

Между тем, ни студия "Квартал 95", ни представители телеканала "1+1" до сих пор не вышли на связь с мэром города и не извинились перед горожанами.

"Люди надеются и верят, что Скадовск будет освобожден. А когда такое показывают по телевидению, то могут быть мнения, что это и никому не нужно. Но это не так на самом деле, поэтому Скадовск однозначно будет свободен", — убежден мэр Яковлев.

Напомним, юмористы "95 Квартала" в новогоднюю ночь разыграли сценку о девочке из Скадовска, которая переезжает в Закарпатье и пытается говорить по-украински.

При этом, она допускает ошибки. К примеру, говоря, что она "сиськадовска", подразумевая, что "со Скадовска".

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