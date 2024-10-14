Михалков и РПЦ взялись за квадробинг — стали объяснять, что это проделки ЛГБТ и проявление фашизма

Типичные квадроберы. Иллюстративное фото: Скриншот

В России усиливается давление на социум по поводу будущего запрета квадробинга. Священники и художники популярно объясняют, чем это грозит "русским скрепам" и сравнивают квадробинг с ЛГБТ-оружием и даже фашизмом.

Об этом сообщают прокремлевское агентство РИА-Новости и оппозиционное Кремлю "Агентство.Новости".

Читайте также:

Квадробинг как новое оружие ЛГБТ против человечества

В интервью РИА-Новости глава патриаршей комиссии РПЦ по семье, иерей Федор Лукьянов заявил, что квадробинг — это опасная субкультура, которая готовит ребенка к принятию множественности гендеров и ЛГБТ-идеологии.

"Это сделано для "перепрошивки" подрастающего поколения ЛГБТ-сообществом. Создан смешанный кластер дружественных к ЛГБТ-субкультур. Среди них особенно выделяется фурри, которые сочетает "поиск зверя" в человеке. Россияне не хотят видеть своих детей в звериных ошейниках под радужным флагом, надо принять меры по защите нашего общества", — подытожил собеседник агентства.

Квадроберство, как признак фашизма

А вот оппозиционное "Агентство.Новости" обратило внимание на свежий выпуск программы "Бесогон" от режиссера Никиты Михалкова, на государственном канале "Россия 24". Там режиссер сравнил квадробинг с ЛГБТ, зоофилией и фашизмом.

"Квадроберство и ЛГБТ-сообщество в этом отказе от естественности человеческой жизни совершенно совпадают. Мало того, это совпадает еще и с зоофилией. Разве может общество существовать, не имея предела между тем, что можно и тем, что нельзя? Из этого и фашизм начинался. Нам можно сорить, а вы — второй сорт. Вам нужно делать аборты. Разве не так?", — заявил Михалков.

Ранее мы выпустили большой материал на тему, что такое квадробинг и почему в нем нет ничего отрицательного или опасного.

Также информировали, что двое квадроберов якобы набросились на пенсионерку, которая выгуливала собаку в Одессе. Прогнать подростков удалось только бросив в них бутылки.