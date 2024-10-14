Михалков та РПЦ взялись за квадробінг — стали поясняти, що це витівки ЛГБТ та прояв фашизму

Типічні квадробери. Ілюстративне фото: Скриншот

У Росії посилюється тиск на соціум з приводу майбутньої заборони квадробінгу. Священники та митці популярно пояснюють, чим це загрожує "російським скрєпам" та порівнюють квадробінг з ЛГБТ-зброєю і, навіть, фашизмом.

Про це повідомляють прокремлівська агенція РИА-Новости та опозиційне Кремлю "Агентство.Новости".

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Квадробінг, як нова зброя ЛГБТ проти людства

В інтерв'ю РИА-Новости голова патріаршої комісії РПЦ з питань сім'ї, ієрей Федір Лук'янов заявив, що квадробінг — це небезпечна субкультура, яка готує дитину до прийняття множинності гендерів та ЛГБТ-ідеології.

"Це зроблено для "перепрошивки" підростаючого покоління ЛГБТ-спільнотою. Створено змішаний кластер дружніх до ЛГБТ-субкультур. Серед них особливо виділяється фуррі, які поєднує "пошук звіра" в людині. Росіяни не хочуть побачити своїх дітей у звіриних нашийниках під райдужним прапором, треба вжити заходів щодо захисту нашого суспільства", — підсумував співрозмовник агентства.

Квадроберство, як ознака фашизму

А ось опозиційне "Агентство.Новости" звернуло увагу на свіжий випуск програми "Бесогон" від режисера Микити Михалкова, що виходить на державному каналі "Россия 24". Там режисер порівняв квадробінг з ЛГБТ, зоофілією і фашизмом.

"Квадроберство і ЛГБТ-спільнота в цій відмові від природності людського життя абсолютно збігаються. Мало того, це збігається ще й із зоофілією. Хіба може суспільство існувати, не маючи меж між тим, що можна і тим, що не можна? З цього і фашизм починався. Нам можна смітити, а ви — другий сорт. Вам вчитися не треба. Вам потрібно робити аборти. Хіба не так?", — заявив Михалков.

Раніше ми випустили великий матеріал на тему, що таке квадробінг і чому в ньому немає нічого негативного чи небезпечного.

Також інформували, що двоє квадроберів буцімто накинулися на пенсіонерку, що вигулювала собаку в Одесі. Прогнати підлітків вдалося тільки кинувши у них пляшки.