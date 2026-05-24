Кущ: реальный мир возможен при участии Вэнса или Рубио

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что реальный мирный трек состоится тогда, когда делегацию Соединенных Штатов Америки возглавит кто-то из кандидатов на выборы 2028 года. По его словам, речь идет о Джей Ди Вэнсе или Марко Рубио.

Об этом эксклюзивно Алексей Кущ сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Мирный трек

Кущ отметил, что возможный формат мирных переговоров по завершению войны может зависеть от политического цикла в США и президентских выборов 2028 года.

Он также вспомнил о первой встрече украинского лидера Владимира Зеленского и Джей Ди Венса на полях Мюнхенской конференции.

"Это было тестирование. Потому что они Джей Ди Вэнса берегут, потому что это их главный козырь, имею в виду республиканцев. Это ключевой кандидат на 2028 год. Поэтому они его так медленно выводят на этот "титульный бой". Как промоутер, который очень так медленно и осторожно выводит своего боксера на титульный бой. Он подбирает спарринг-партнеров, чтобы он дошел спокойно до этого титульного боя", — говорит финансовый аналитик.

По его словам, было тестирование возможности заключения быстрого мирного соглашения. Если бы на этой встрече такая возможность была подтверждена со стороны Украины, то мирную делегацию мог бы сейчас возглавить Джей Ди Вэнс, который бы не летал в Москву, как Уиткофф и Кушнер. Вероятно, он бы проводил встречи на нейтральной площадке.

"Фактически только появление на дипломатическом треке или Рубио, или Джей Ди Вэнса будет означать, что начались реальные переговоры о мире. Но это будет не раньше, скорее всего, 2028 года. И теперь ключевая задача США какая? Не дать войне перейти на новый уровень эскалации", — говорит Кущ.

Если война перейдет на новый уровень эскалации, то это "похоронит" все надежды на мирный трек в 2028 году. Кущ говорит, что тогда республиканцы придут с еще худшим результатом, чем пришли к финишу демократы во времена Джо Байдена.

"А республиканцы хотят наоборот, чтобы их кандидат в 2028 году сказал: "Смотрите, война была очень тяжелая, остановить было чрезвычайно трудно, но мы остановили эту войну, которая бы никогда не началась, если бы Трамп был президентом", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Марка Рубио, США не участвуют в переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны. В то же время в Вашингтоне подчеркивают готовность снова выполнять роль посредника, если появится шанс на продуктивный диалог и достижение результата.

А глава делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что представители команды Дональда Трампа могут присоединиться к переговорам между Украиной и Россией, если увидят возможность достижения в них своих целей.