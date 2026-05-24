Кущ: реальний мир можливий за участі Венса або Рубіо

Марко Рубіо.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що реальний мирний трек відбудеться тоді, коли делегацію Сполучених Штатів Америки очолить хтось із кандидатів на вибори 2028 року. За його словами, йдеться про Джей Ді Венса або Марко Рубіо.

Про це ексклюзивно Олексій Кущ сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Мирний трек

Кущ зазначив, що можливий формат мирних переговорів щодо завершення війни може залежати від політичного циклу у США та президентських виборів 2028 року.

Він також пригадав про першу зустріч українського лідера Володимира Зеленського та Джей Ді Венса на полях Мюнхенської конференції.

"Це було тестування. Тому що вони Джей Ді Венса бережуть, тому що це їхній головний козир, маю на увазі республіканців. Це ключовий кандидат на 2028 рік. Тому вони його так повільно виводять на цей "титульний бій". Як промоутер, який дуже так повільно і обережно виводить свого боксера на титульний бій. Він підбирає спаринг-партнерів, щоб він дійшов спокійно до цього титульного бою", — каже фінансовий аналітик.

За його словами, було тестування можливості укладення швидкої мирної угоди. Якби на цій зустрічі така можливість була підтверджена з боку України, то мирну делегацію міг би наразі очолити Джей Ді Венс, який би не літав у Москву, як Віткофф та Кушнер. Ймовірно, він би проводив зустрічі на нейтральному майданчику.

"Фактично лише поява на дипломатичному треку або Рубіо, або Джей Ді Венса буде означати, що почалися реальні перемовини про мир. Але це буде не раніше, скоріш за все, 2028 року. І тепер ключова задача США яка? Не дати війні перейти на новий рівень ескалації", — каже Кущ.

Якщо війна перейде на новий рівень ескалації, то це "поховає" всі надії на мирний трек в 2028 році. Кущ каже, що тоді республіканці прийдуть з ще гіршим результатом, ніж прийшли до фінішу демократи за часів Джо Байдена.

"А республіканці хочуть навпаки, щоб їх кандидат у 2028 році сказав: "Дивіться, війна була дуже важка, зупинити було надзвичайно важко, але ми зупинили цю війну, яка б ніколи не розпочалася, якби Трамп був президентом", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Марка Рубіо, США не беруть участі в переговорах між Україною та Росією щодо припинення війни. Водночас у Вашингтоні підкреслюють готовність знову виконувати роль посередника, якщо з’явиться шанс на продуктивний діалог і досягнення результату.

А голова делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що представники команди Дональда Трампа можуть долучитися до переговорів між Україною та Росією, якщо побачать можливість досягнення в них своїх цілей.