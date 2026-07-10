Кущ заявил, что Украине требуется 400 млрд евро ежегодно, чтобы изменить ход войны

Алексей Кущ. Фото: Дмитрий Олейник/Facebook.com

Для достижения военного паритета с Россией Европейский Союз должен был бы выделять на поддержку Украины около 400 млрд евро ежегодно. По словам экономиста Алексея Куща, такая сумма могла бы обеспечить решающее преимущество в вооружении и повлиять на ход войны.

Об этом финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

ЕС должен значительно увеличить финансирование поддержки Украины

Алексей Кущ отметил, что для получения технического преимущества над Россией Европейскому Союзу нужно было бы направлять на оборонную поддержку Украины около 2% собственного ВВП.

По его словам, оборонный фонд Украины должен составлять примерно 400 млрд евро в год. Именно такой уровень финансирования, по мнению эксперта, мог бы обеспечить количественное превосходство в вооружении и стать фактором, способным изменить ситуацию на фронте.

В то же время экономист отметил, что сейчас страны ЕС выделяют на поддержку Украины около 0,2% своего ВВП. При этом некоторые государства уже сообщают об ограниченных возможностях для дальнейшего увеличения помощи.

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Кущ подчеркнул, что нынешние объемы финансирования существенно отличаются от уровня, необходимого для создания долгосрочного военного преимущества.

"Для того чтобы сформировать количественное превосходство в вооружении над Россией... оборонный фонд Украины должен составлять где-то 400 млрд евро в год. Вот тогда бы это была критическая масса, которая изменила бы ход войны", — заявил Алексей Кущ.

Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус заявила, что страна на данный момент исчерпала возможности для оказания Украине прямой военной помощи. В то же время она отметила, что будет и дальше призывать другие государства поддерживать Украину, ведь Нидерланды уже сделали все, что могли.

Новини.LIVE писали, что Канада готовит для Украины новый пакет поддержки стоимостью почти 900 млн долларов. В него планируется включить боеприпасы, военную технику и средства противовоздушной обороны. Кроме того, Оттава продолжит помогать Украине в восстановлении энергетической сферы, реконструкции и развитии экономики.