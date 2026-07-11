Кущ: шанс на окончание войны может появиться не раньше 2028 года

Алексей Кущ. Фото: Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Первые реальные возможности для завершения войны могут появиться не раньше весны-лета 2028 года. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Алексей Кущ, отметив, что решения международных партнеров о финансировании Украины свидетельствуют о подготовке к долгосрочной поддержке.

Об этом он заявил в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Кущ озвучил прогноз относительно завершения войны

По словам эксперта, утверждение финансовой помощи на 2026–2027 годы свидетельствует о том, что страны-партнеры продолжают рассчитывать на длительное противостояние.

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что завершение войны в ближайшие годы остается маловероятным. По его оценке, первые возможности для прекращения боевых действий могут появиться только в 2028 году.

"Первые возможности завершения войны — это оптимистичный прогноз — появятся не раньше весны-лета 2028 года", — сказал Кущ.

Он пояснил, что принятые после саммита НАТО решения о поддержке Украины демонстрируют готовность международных партнеров продолжать финансирование в 2026–2027 годах.

По словам аналитика, ключевую роль в обеспечении Украины ресурсами в дальнейшем будет играть Европейский Союз. Дополнительную помощь, по его словам, также будут оказывать Канада, Великобритания, Норвегия и частично Япония.

Кущ подчеркнул, что финансовые решения влияют на общее направление развития событий.

"Если финансирование утверждено, то мы понимаем, что деньги формируют тренды. И тренд на продолжение войны сохраняется", — отметил он.

В то же время окончательные сроки завершения войны зависят от ряда военных, политических и дипломатических факторов.

Новини.LIVE также сообщали, что финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что Украина ежегодно теряет около 800 тысяч человек. По его словам, это связано как с выездом граждан за границу, так и с тем, что уровень смертности в стране превышает показатели рождаемости.

Новини.LIVE писали, что экономист Алексей Кущ заявил, что для достижения военного баланса с Россией Европейскому Союзу необходимо было бы ежегодно направлять на поддержку Украины около 400 млрд евро. По его словам, такие объемы финансирования могли бы обеспечить существенное преимущество в вооружении и повлиять на дальнейшее развитие войны.