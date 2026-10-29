Экономист Алексей Кущ. Скриншот из эфира Новини.LIVE

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что после возможного перемирия на курс гривны будет влиять скорость перехода от военной помощи к финансированию восстановления Украины. Если международные партнеры задержат новые выплаты или будут выдвигать дополнительные условия, национальная валюта может существенно ослабнуть. В то же время быстрое поступление средств на восстановление, по оценке экономиста, помогло бы избежать резкого падения гривны.

Об этом Алексей Кущ говорил в эфире программы Новости.LIVE "Світ на зламі".

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Одной из причин давления на гривну Кущ назвал сокращение продаж валюты украинскими экспортерами. По его оценке, сейчас Национальный банк Украины продает 97–98% валюты, на которую есть спрос на межбанковском рынке.

"Валютные резервы пополняются исключительно за счет внешней помощи, поступления которой постепенно сокращаются", — сказал Кущ.

В то же время их возможности ограничены, а расходы на валютные интервенции остаются значительными. По его словам, регулятор тратит на поддержку валютного рынка около 4 млрд долларов в месяц. Для использования у него есть чуть более 10 млрд долларов резервов, поскольку, как пояснил экономист, они не должны опускаться ниже установленного минимального уровня.

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Дальнейшая динамика гривны будет зависеть от объемов международной финансовой помощи.

"Если возобновится этот поток денег со стороны западных стран в сторону Украины, то тогда курс можно будет стабилизировать в диапазоне 46–48", — отметил он.

При недостаточном финансировании ситуация будет сложнее. В таком случае экономист допускает курс в пределах 48–50 грн за доллар.

Полное прекращение внешней поддержки он назвал худшим сценарием. Тогда Нацбанк может позволить гривне значительно больше ослабнуть.

При каких условиях доллар может стоить 80 грн после перемирия

Отдельно Кущ рассмотрел возможное влияние перемирия на валютный рынок. По его словам, важно, насколько быстро международные партнеры начнут вместо финансирования войны предоставлять средства на восстановление страны.

"Если этот переключатель достаточно быстро переключат — знаете, с военной поддержки на поддержку восстановления, — то мы даже не заметим существенного падения курса гривны", — пояснил аналитик.

Если же между этими программами возникнет пауза, финансирование может задержаться. Кущ предположил, что доноры будут требовать от Украины выполнения определенных условий, в частности в отношении борьбы с коррупцией и принятия непопулярных решений. При таком развитии событий гривна может существенно девальвировать.

Еще одним аргументом в пользу необходимости изменения курса экономист назвал торговый дефицит.

"У нас сейчас такой ужасающий торговый дефицит, в этом году он превысит 60 млрд долларов", — подчеркнул Кущ.

По его мнению, для сокращения импорта и восстановления торгового баланса может потребоваться значительное ослабление гривны. Именно в этом контексте он допустил возможность курса на уровне 80 грн за доллар.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Национальный банк Украины не прогнозирует конкретный курс валют. Главная цель регулятора — вернуть инфляцию к отметке 5% и в дальнейшем удерживать ее вблизи этого уровня. Заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский также прокомментировал предположение о возможном подорожании доллара до 50 грн уже в январе-феврале.

Ранее Новини.LIVE также писали, что 26 октября Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 45,20 грн. Евро тогда превысил отметку в 50 грн.