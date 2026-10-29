Економіст Олексій Кущ. Скриншот з ефіру Новини.LIVE

Фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що після можливого перемир’я на курс гривні впливатиме швидкість переходу від військової допомоги до фінансування відновлення України. Якщо міжнародні партнери затримають нові виплати або висуватимуть додаткові умови, національна валюта може суттєво ослабнути. Водночас швидке надходження коштів на відбудову, за оцінкою економіста, допомогло б уникнути різкого падіння гривні.

Про це Олексій Кущ говорив в ефірі програми Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Чому курс долара залежить від допомоги Заходу

Однією з причин тиску на гривню Кущ назвав скорочення продажу валюти українськими експортерами. За його оцінкою, зараз Національний банк України продає 97–98% валюти, на яку є попит на міжбанківському ринку.

"Валютні резерви поповнюються виключно за рахунок зовнішньої допомоги, надходження якої поступово зменшуються", — сказав Кущ.

Водночас їхні можливості обмежені, а витрати на валютні інтервенції залишаються значними. За його словами, регулятор витрачає на підтримку валютного ринку близько 4 млрд доларів на місяць. Для використання він має трохи більше ніж 10 млрд доларів резервів, оскільки, як пояснив економіст, вони не повинні опускатися нижче визначеного мінімального рівня.

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Подальша динаміка гривні залежатиме від обсягів міжнародної фінансової допомоги.

"Якщо відновиться оцей потік грошей з боку західних країн в бік України, то тоді з курсом можна буде стабілізувати в діапазоні 46–48", — зазначив він.

За недостатнього фінансування ситуація буде складнішою. У такому разі економіст допускає курс у межах 48–50 грн за долар.

Повне припинення зовнішньої підтримки він назвав найгіршим сценарієм. Тоді Нацбанк може дозволити гривні значно більше ослабнути.

За яких умов долар може коштувати 80 грн після перемир'я

Окремо Кущ розглянув можливий вплив перемир’я на валютний ринок. За його словами, важливо, наскільки швидко міжнародні партнери почнуть замість фінансування війни надавати кошти на відновлення країни.

"Якщо цей рубільник досить швидко перемкнуть, знаєте, військова підтримка, підтримка на відновлення, то ми навіть не помітимо суттєвого просідання гривні", — пояснив аналітик.

Якщо ж між цими програмами виникне пауза, фінансування може затриматися. Кущ припустив, що донори вимагатимуть від України виконання певних умов, зокрема щодо боротьби з корупцією та ухвалення непопулярних рішень. За такого розвитку подій гривня може суттєво девальвувати.

Ще одним аргументом на користь необхідності зміни курсу економіст назвав торговельний дефіцит.

"У нас зараз такий страхітливий торговельний дефіцит, цього року буде більше 60 млрд доларів", — наголосив Кущ.

На його думку, для скорочення імпорту та відновлення торговельного балансу може знадобитися значне послаблення гривні. Саме в цьому контексті він припустив можливість курсу на рівні 80 грн за долар.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Національний банк України не прогнозує конкретного курсу валют. Головна мета регулятора — повернути інфляцію до 5% і надалі утримувати її поблизу цього рівня. Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський також коментував припущення про можливе подорожчання долара до 50 грн уже в січні-лютому.

Раніше Новини.LIVE також писали, що 26 жовтня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 45,20 грн. Євро тоді перевищив позначку 50 грн.