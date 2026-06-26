Кущ: главный источник восстановления Украины — экономика

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

По окончании войны Украине потребуется масштабное восстановление и экономическое возрождение. Международная помощь может стать лишь стартовым ресурсом для этого процесса. Основным фактором развития должен стать внутренний экономический рост.

Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

Экономист о восстановлении Украины после войны

Алексей Кущ отметил, что международная финансовая помощь не сможет полностью обеспечить восстановление Украины после войны, а лишь создаст исходные условия для запуска процесса.

Экономист пояснил, что значительная часть нынешних программ поддержки Украины формируется за счет доходов от замороженных российских активов. В то же время после завершения боевых действий эти ресурсы могут быть исчерпаны, что ограничит возможности для дальнейшего финансирования восстановления.

Финансовый аналитик подчеркнул, что рассчитывать исключительно на внешнее финансирование не стоит, ведь оно не способно покрыть все потребности восстановления государства. По его словам, ключевой задачей должно стать создание условий для экономического роста и привлечения инвестиций.

"Единственным источником восстановления страны может быть только саморазвивающаяся, самовосстанавливающаяся модель экономики... Главная задача — создание точек экономического роста и привлечение инвестиций, которые обеспечат долгосрочное развитие страны.

Любая внешняя помощь может дать лишь толчок этому восстановлению, она может выступить в качестве первого двигателя восстановления. Сейчас эта программа, которую ЕС открыл для Украины, представляет собой финансирование в размере 90 миллиардов евро", — подчеркнул Кущ.

Новини.LIVE сообщали, что недавно канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о создании нового европейского фонда для восстановления Украины. Инициативу совместно запускают Германия, Польша, Италия и Франция для привлечения частных инвестиций. По словам Мерца, восстановление Украины должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности.

Новини.LIVE также писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша, Европа и международные партнеры готовы совместно восстанавливать Украину после окончания войны. Он подчеркнул, что восстановление должно охватывать не только инфраструктуру, но и стать символом возрождения и европейского единства. По его словам, стремление Украины к вступлению в ЕС является справедливым, а её восстановление — общей ответственностью партнёров.