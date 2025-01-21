Купянск продолжает жить - репортаж Новости.LIVE

Въезд в Купянск. Фото: АрмияInform

Город Купянск является крупнейшим железнодорожным узлом Харьковской области. Сейчас российские захватчики находятся в нескольких километрах от города и намерены оккупировать его.

О том, как живет прифронтовой город Купянск, рассказывается в эксклюзивном сюжете от Новини.LIVE.

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Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что в городе есть пешеходная и автомобильная переправа, которые враг постоянно пытается уничтожить. Коммунальным службам приходится ежедневно чинить их. Благодаря их усилиям выехать с левого берега на более безопасный правый вполне возможно.

Он добавил, что оккупационные войска обстреливают город и громаду регулярно. Последствия таких действий катастрофичны, ведь разрушается критическая и гражданская инфраструктура, помещения, многоэтажные дома. Также есть погибшие среди мирного населения.

"Хочу отметить, что ни до полномасштабного вторжения, ни сейчас, на территории Купянска или любого другого города нашей громады военных объектов не было и нет. И если мы говорим о войне, то российские террористы воюют с гражданским населением", — подчеркнул Беседин.

Город подвергся серьезным разрушениям. Повсюду можно увидеть уничтоженные здания. Среди них и Купянский краеведческий музей. Однако местные жители не падают духом, а назвали это здание "Музей неба".

"Наши люди, даже несмотря на такие тяжелые времена, все равно сохраняют капельку позитива, творчества и радости. Этим мы отличаемся от российских террористов, тем, что мы люди", — рассказала журналистка.

Ранее мы писали, что российские захватчики приближаются к границам города Купянск. В регионе постоянно происходят обстрелы со стороны оккупантов, которые применяют различные виды оружия.

Напомним, недавно начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что россиянам до Купянска осталось два километра.